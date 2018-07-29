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Bakan Soylu'dan o aileye telefon

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da eşinin ilaçlarını yazdırmak için gittiği sağlık ocağında tartıştığı doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine gelen polislerin biber gazı sıkıp, ters kelepçe taktığı sırada kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Yusuf Topal'ın (82) ailesini telefonla aradı. Bakan Soylu, görüştüğü Yusuf Topal'ın oğlu Ahmet Topal'a olayla ilgili üzüntü ve taziyelerini ilettiği belirtildi. Haklarında soruşma açılıp, açığa alınan polisler asıl mağdurun kendileri olduğunu öne sürerken, 'Beyaz kod' veren doktor hakkında da soruşturma açıldı
29 Temmuz 2018 13:55
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Bakan Soylu'dan o aileye telefon

Giresun'da, 24 Temmuz Salı günü, Gemilerçekeği Mahallesi'nde yürüme güçlüğü çeken Fatma Topal'ın kronik hastalığı için kullandığı ilaçları bitince, eşi Yusuf Topal ilaçları yazdırmak ve evde bakım hizmeti kararının uygulanmasını sağlamak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Doktor Ö.Y.'ye başvuran Yusuf Topal, eşi adına düzenlenen sağlık kurulu raporunu göstererek ilaçları reçeteye yazdırmak istedi. Ancak, doktor, hastayı görmeden ilaçları yazamayacağını belirtti. Topal ise evde bakım hizmeti kararı olduğuna dair raporu göstererek, sağlık görevlilerinin eve gelmesini talep etti.

İddiaya göre, doktor Ö.Y. ile Yusuf Topal arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine, polis ekipleri sağlık merkezine geldi. Polisler, Topal'ı gözaltına almak istedi. Yusuf Topal direndiği polisler tarafından yaka paça polis aracına bindirilmek istendi. Ters kelepçe takılan ve biber gazı sıkılan Topal, bu sırada fenalaşarak yere yığıldı. Polisler, yerde sürükleyerek araca bindirdikleri Yusuf Topal'ı Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Topal, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Topal'ın zor kullanılarak gözaltına alındığı olayla ilgili ortaya çıkan görüntüler üzerine 2 polis memuru açığa alındı, haklarında soruşturma başlatıldı.

BAKAN SOYLU, TAZİYELERİNİ İLETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yusuf Topal'ın oğlu Ahmet Topal'ı telefonla aradı. Soylu'nun aileye olayla ilgili üzüntü ve taziyelerini ilettiği ifade edildi.

Ailenin akrabası ve avukatı Hicran Akkaya Şenol, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aileyi telefonla aradığını belirterek üzüntülerini ve taziyelerini bildirdiğini söyledi. Şenol, "Kendisi bize olayın titizlikle soruşturulacağını belirtti. Yusuf Dedemizin eşi Fatma Hanımın evde sağlık hizmeti alıp alamadığını sordu. Biz de kendi imkanlarımızla özel doktor temin ettiğimizi ve bu sayede tedavi aldığımızı ilettik" dedi.

POLİSLERİN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI: ASIL MAĞDUR BİZİZ

Olayla ilgili haklarında soruşturma başlatılan ve açığa alınan 2 polis memuru ifade verdi. Doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine olay yerine gittiklerini anlatan polis memurları, gözaltına almak istedikleri Yusuf Topal'ın kendilerine direndiğini, bu nedenle ters kelepçe ve biber gazı kullanmak zorunda kaldıklarını belirtti. Topal'ın kendilerine güçlük çıkardığını ifade eden polisler, olayda asıl mağdurun kendileri olduğunu savundu.

DOKTORA DA SORUŞTURMA

Bu arada ailenin şikayeti üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi doktoru Ö.Y. hakkında soruşturma başlattı. Yusuf Topal'ın eşi Fatma Topal için evde bakım hizmeti kararı olmasına rağmen bu kararın uygulanması için gereğini yapmadığı iddiası araştırılacak. Doktor Ö.Y.'nin, bir hafta önce de başka bir hastaya bakmadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı'na şikayet edildiği iddia edildi.
DHA
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