AYM: Talimat sonrası para, kuvvetli delil

Bank Asya'ya para yatırmanın "normal bir bankacılık faaliyeti" olduğunu savunan FETÖ'cüler, Yargıtay'ın ardından Anayasa Mahkemesi'nden de umduğunu bulamadı. Yüksek Mahkeme, terör örgütü elebaşının çağrısından sonra bu bankada hesap açtırıp para yatıran kişinin "terör örgütü üyeliği" ve "teröre finans sağlama" suçlarından tutuklanmasının haklı olduğuna karar verdi. Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, FETÖ davalarının temyiz incelemesini yaparken, özellikle terör örgütü elebaşının çağrısından sonra para yatıranların sadece bu eylemlerinden bile cezalandırılabileceğine hükmetmişti. Yargıtay'ın bu kararından sonra gözlerini Anayasa Mahkemesi'ne çeviren FETÖ'cüler, Yüksek Mahkeme'den de umduklarını bulamadı. Anayasa Mahkemesi'nin Bank Asya kararı da FETÖ mensuplarının beklentilerinin tersine çıktı.

DAYANAKTAN YOKSUN

ÇanakkaleEzine'de yaşayan işadamı Recep Uygun, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in 2013 sonunda yaptığı çağrıdan sonra Bank Asya'da katılım hesabı açtırmış ve bu hesaba 12 bin 500 TL para yatırmıştı. Hakkında bu nedenle "terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütüne finansman sağlama" suçlarından dava açıldı. Uygun, hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, Uygun'un iddialarının dayanaktan yoksun olduğuna karar verdi.

ERSAN ATAR