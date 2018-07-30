Firari FETÖ'cülerin yakalanma korkusu sardı

Türkiye genelinde yapılan soruşturmalarla çökertilen FETÖ'nün yurt dışı ayağına yönelik de dört koldan çalışmalar sürüyor. Erdoğan Balkan ülkeleri başta olmak üzere Afrika, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Güney Afrika ziyaretleri sırasında FETÖ'nün kirli yüzünü anlatarak, 15 Temmuz darbe girişiminde örgüt mensuplarının yaptığı usulsüzlükleri aktarmıştı. Erdoğan ayrıca, FETÖ'nün sadece Türkiye'ye değil kendi ülkeleri için de büyük bir tehlike oluşturduğuna dikkat çekmişti.

Erdoğan'ın ziyaretlerinin ardından bazı ülkelerden FETÖ mensuplarının iadesi konusunda adım atıldı. Erdoğan, mayıs ayında İngiltere'ye yaptığı ziyaretin ardından FETÖ'nün finansörlerinden Akın İpek'i tutuklama ve mahkeme önüne çıkarılmasına karar verilmişti. FETÖ'nün Azerbaycan kasası İsa Özdemir de Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinin ardından Türkiye'ye iade edilmişti.

Balkan ülkelerinden de birçok örgüt mensubu MİT tarafından paketlenmişti. Bu gelişmelerle birlikte firari örgüt mensuplarını iade korkusu sardı. Özellikle sosyal medyadan algı operasyonları yapmaya başlayan FETÖ mensupları, yakalanmamak için bazı taktiksel talimatlar iletti. Örgüt mensupları başta Twitter gibi sosyal medya hesaplarından "Bulunduğunuz ülkelerde dikkatli olun" mesajları yaymaya başladı. Türkiye'ye getirilen örgüt mensuplarının ardından FETÖ'nün psikolojik bütünlüğünün yerle bir olduğu değerlendiriliyor. Örgütün 'Hiçbir yerde güvende değiliz' algısına kapıldığına dikkat çekiliyor.

Ebru Karatosun