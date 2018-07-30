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Bursa'da FETÖ operasyonu: İhraç edilen 21 polise gözaltı
Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında en son kararname ile meslekten ihraç edilen 21 polis memuru gözaltına alındı
Bursa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 21 eski polis, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, meslekten ihraç edilen 25 polis memurunun yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 25 şüpheliden 21'i yakalandı. "Terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öğrenildi.
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