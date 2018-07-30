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İçişleri: Bir haftada 206 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca bin 994 operasyon düzenlendi. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 209 kişi gözaltına alındı.
30 Temmuz 2018 10:13
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İçişleri: Bir haftada 206 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Yurt genelinde 23-30 Temmuz'da düzenlenen terör operasyonlarında 36 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca bin 994 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 119, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 19, sol örgüt üyesi 4, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 209 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan planlı operasyonlarda, 351'i terör suçları, 60'ı düzensiz göç ve 3 bin 315'i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 3 bin 726 kişi yakalandı.

Düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 18'i ölü, 6'sı sağ, 12'si teslim olmak üzere 36 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler arasında terör arananlar listesi gri kategoride yer alan "Aram Civan" kod adlı Osman Gülen'in de yer aldığı bildirildi.

Şırnak ve Bingöl'de yürütülen operasyonlarda, terör örgütü mensuplarınca kullanılan 4 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 13 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince ayrıca 320 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 14 el bombası, 22'si ağır ve uzun namlulu olmak üzere 25 silah ile 909 muhtelif mühimmat ele geçirildi.

- Uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 2 bin 518 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 1 ton 45 kilogram esrar, 129 kilogram eroin, 0,5 kilogram kokain, 47 kilogram sentetik kannabinoid, 1 kilogram metamfetamin, 23 kilogram afyon sakızı, 27 bin 5 ectasy hap, 78 bin 363 captagon, bin 660 sentetik ecza, 2 milyon 1889 bin 199 kök kenevir bitkisi, 376 bin 275 paket kaçak sigara ve 60 ton 523 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 354 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 76 kilogram esrar, 0,1 kilogram eroin, 7,5 kilogram sentetik kannabinoid, 1 kilogram metamfetamin, bin 969 ecstacy, 27 captagon, 822 sentetik ecza, 14 bin 270 kök kenevir bitkisi ile 21 tabanca ve tüfek yakalandı.

- Siber suçlarla mücadele

Bölücü terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ'ın propagandasını yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 328 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 256 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 527'si denizlerde olmak üzere 4 bin 927 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 60 kişi gözaltına alındı.

- Asayiş denetimleri

Asayiş, uyuşturucu, terör ve diğer olayların engellenmesi ile çalıntı olarak aranan, ruhsatsız/plakasız kullanılan motosikletlerin bulunması amacıyla 27 Temmuz Cuma günü, ülke genelinde es zamanlı olarak 28 bin 265 personelin katılımıyla "Son Sürat-3" uygulamasında 56 bin 852 motosiklet kontrol edildi. Uygulamada motosikletlerden 295'inin çalıntı ve aranma kaydının olduğunun belirlendiği, 3 bin 249'unun ise ruhsatsız ve plakasızlıktan dolayı trafikten men edildiği kaydedildi.

Denetimlerde sorgulanan 180 bin 283 kişiden 415'i aranma kaydı nedeniyle yakalanırken, 149'u hakkında adli işlem uygulandı.
İhlas Haber Ajansı
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