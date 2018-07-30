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Öğrencilerin yüzde 15'i imam hatiplere yerleşti
Liselere tercihlerde detaylar belli oldu
MEB'in açıkladığı liselere yerleştirme sonuçlarına göre,
- Merkezi yerleştirmede 127 bin 283 öğrenci; yerel yerleştirmede ise 798 bin 926 yerleşti.
- 33 bin 964 aday birinci tercihine yerleşti.
- Öğrencilerin yüzde 15'i imam hatipe yerleştirildi.
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