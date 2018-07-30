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Öğrencilerin yüzde 15'i imam hatiplere yerleşti

Liselere tercihlerde detaylar belli oldu
30 Temmuz 2018 11:01
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Öğrencilerin yüzde 15'i imam hatiplere yerleşti

MEB'in açıkladığı liselere yerleştirme sonuçlarına göre,

- Merkezi yerleştirmede 127 bin 283 öğrenci; yerel yerleştirmede ise 798 bin 926 yerleşti.

- 33 bin 964 aday birinci tercihine yerleşti.

- Öğrencilerin yüzde 15'i imam hatipe yerleştirildi.
Memurlar.Net - Özel

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