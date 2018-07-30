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Brunson'ın avukatından ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağına itiraz
ABD'li rahip Brunson'ın avukatı, ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı için itirazda bulundu
Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ve ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, karara itiraz etti.
Avukat Halavurt, sağlık gerekçesi, kişi hak ve özgürlüklerinin ihlali ve tüm delillerin toplanmış olması kaçma şüphesinin bulunmaması gerekçeleriyle mahkemeye başvurarak öncelikle ev hapsinin ardından da yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.
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