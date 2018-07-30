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İzmir'de FETÖ sanığı iş adamına 15 yıl hapis istemi

İzmir'de FETÖ/PDY'ye ilişkin davada tutuklu yargılanan, kapatılan Ege ve Batı Akdeniz Sanayici ve İşadamları Federasyonunun başkanı Mustafa Özkara hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi
30 Temmuz 2018 18:54
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İzmir'de FETÖ sanığı iş adamına 15 yıl hapis istemi

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, kapatılan Ege ve Batı Akdeniz Sanayici ve İşadamları Federasyonunun (ESİDEF) başkanı Mustafa Özkara'nın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Özkara ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı, dosya kapsamında elde edilen deliller ve tanık beyanları da dikkate alınarak sanık Özkara'nın "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 15 yıla kadar hapse mahkum edilmesi ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa sundu.

Sanık Özkara, esasa ilişkin savunma için ek süre talebinde bulunarak tahliyesini istedi.

Savcının mütalaa vereceğinden haberlerinin olmadığını savunan sanığın avukatı Ergün Bademci, esasa ilişkin yazılı savunma vereceklerini belirterek süre talebinde bulundu.

Müvekkilinin uzun süredir tutuklu bulunduğunu kaydeden Bademci, Özkara'nın tutuksuz yargılanması gerektiğini savundu.

Mahkeme heyeti, esasa ilişkin savunma için sanığa süre verilmesine ve tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

- Operasyon

İzmir'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan, kapatılan ESİDEF'in başkanı Özkara, Fahri İzmir Konsolosluğunu yürüttüğü Kırgızistan'a kaçmaya çalıştığı sırada 29 Temmuz 2016'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmış, 11 Ağustos 2016'da tutuklanmıştı.

Özkara, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral'in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit mahiyetinde yaptığı konuşmayı dakikalarca ayakta alkışladığı görüntülerle gündeme gelmişti.

Cumhuriyet savcısı, Özkara hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla dava açmıştı.
Anadolu Ajansı
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