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Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ'cüler yakalandı

Edirne'nin İpsala ilçesi Sarıcaali köyünde Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY üyesi 3 kişi yakalandı.
30 Temmuz 2018 19:09
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Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ'cüler yakalandı

Edirne'nin İpsala ilçesi Sarıcaali köyünde Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY üyesi 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, alınan duyum üzerine İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ve 1'inci Piyade Hudut Tabur Komutanlığı ekiplerince yapılan önleyici kolluk devriyesi esnasında 1'inci derece askeri yasak bölge içerisinde 3 kişi yakalandı.

Yakalanan şahısların Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olan ve İstanbul 4'üncü Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kaydı olan Y.S., İstanbul'da mali müşavirlik bürosunda muhasebeci olan ve İstanbul 5'inci Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranma kaydı bulunan H.H.Ç., Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir holdingde elektrik mühendisi olarak çalışan ve İstanbul 5'inci Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan İ.G. oldukları tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alınan 3 kişi, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İhlas Haber Ajansı
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