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MEB, liselere yerleştirmede taban puanları açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, liselere yerleştirme işlemlerinde merkezi puanla yapılan yerleştirmelerde oluşan taban puanları açıkladı
30 Temmuz 2018 22:09
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MEB, liselere yerleştirmede taban puanları açıkladı

MEB, merkezi sınav puanıyla yapılan yerleştirmelerde taban puanları açıkladı.

Memurlar.net olarak 81 ilin verilerini tek excel tablosunda topladık. İl bazında süzme yapabilirsiniz.

Taban puanları görmek için tıklayınız.

BOŞ KONTENJAN: 30 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre kalan boş kontenjan değerleridir.

30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ TABAN PUAN: 30 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır.

Memurlar.Net - Özel

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