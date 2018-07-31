Vatan haini subaylar toplantıda

FETÖ'nün firari subayları, Almanya'da toplantı yaptı. Türk istihbaratına takılan toplantı görüşmelerine göre, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatları doğrultusunda Türkiye aleyhinde kampanyaların arttırılması kararlaştırıldı.

Toplantıda, yabancı basına röportajlar vermek, sosyal medya üzerinden karalama kampanyaları yürüterek Türkiye'yi karalamak, FETÖ ile mücadele edenleri yıpratmak ve korkutmak amaçlı algı yönetimi yapılması talimatı verildi.

FETÖ'nün firari subayları, Almanya'da bir araya gelerek toplantı yaptı. Avrupa genelindeki firari subayların katılımıyla düzenlenen toplantıda, yabancı basına röportajlar vermek, sosyal medya üzerinden karalama kampanyaları yürüterek Türkiye'yi karalamak ve FETÖ ile mücadele edenleri yıpratmak ve korkutmak amaçlı algı yönetimi yapılması talimatı verildi.

AVRUPA'DAKİLER KATILDI

Aralarında Ethem Gürbaş, Cafer Topkaya, Sultan Çakıroğlu gibi son dönemde Türkiye karşıtı faaliyetlerini arttıranların da bulunduğu FETÖ'nün firari askerleri, Almanya'da bir araya geldi. Avrupa ülkelerinde barındırılan FETÖ'cü firari subayların tamamına yakınının katıldığı Almanya'daki toplantıda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatları doğrultusunda Türkiye aleyhinde kampanyaların arttırılması kararlaştırıldı.

YIPRATIN TALİMATI

Türk istihbaratına takılan toplantı görüşmelerine göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası firar ederek Avrupa ülkelerine sığınan FETÖ'nün askerlerinin; mağdur edebiyatı yapmak suretiyle halkı yanlarına çekmeleri, Türkiye'nin işkenceci ve kanun tanımaz olduğunu göstermeleri, FETÖ ile mücadeleyi ve mücadele edenleri etkisiz hale getirmeleri, korkutmaları, muhalif gruplardan insanları birleştirerek hükümet aleyhine faaliyet yürütmeleri, Avrupa'da yayın yapan basın organlarına röportajlar vererek Türkiye'nin imajını bozmaları istendi. Toplantılarda ayrıca asker kökenli firarilere Twitter hesabı açarak sosyal medya üzerinden algı yönetimi yapmaları talimatı verildi.