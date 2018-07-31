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FETÖ şüphelileri Yunanistan sınırında yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçma girişimindeki FETÖ şüphelisi 3 kişi yakalandı
31 Temmuz 2018 09:48
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FETÖ şüphelileri Yunanistan sınırında yakalandı

Alınan bilgiye göre, "Hudut kartalları" olarak anılan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, Yunanistan sınırında, 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 3 kişi tespit etti.

Yunanistan'a kaçma girişiminde olduğu belirlenen Y.S, H.H.Ç ve İ.G gözaltına alındı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan arama kaydı olan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Anadolu Ajansı
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