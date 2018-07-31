Adana'da ByLock kullanıcısı eski hakime hapis cezası

YENİ BAKAN'IN TALİMATIYLA ALO 147 KAPATILDI Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla, "MEBİM 147" hattı kaldırılarak yerine öğretmen, öğrenci ve veliler olmak üzere diğer vatandaşlara etkin ve kaliteli hizmet vermek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi "444 0 632" telefon hattı kuruldu.