1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AYM'den FETÖ tutuklusunun 'tek kişilik oda' itirazına ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan tutuklanan bir kişinin tek kişilik odada bulunması dolayısıyla kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu, açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez buldu
31 Temmuz 2018 13:18
Yazdır
AYM'den FETÖ tutuklusunun 'tek kişilik oda' itirazına ret

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, FETÖ sanıklarının yargılandıkları davalarda da sık sık dile getirdikleri, "tek kişilik odada tutulmaları nedeniyle hak ihlali yaşandığı" iddialarına yönelik bir karar yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi'nin kararına göre, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanan bir öğretmen önce Sincan Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu ardından da Keskin T Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

Tutuklu, Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu'nun, "Kurumun asayiş ve güvenliği ile önceki kamu görevinin can güvenliği yönünden özel önlem alınmasını gerekli kıldığı" gerekçesiyle oy birliğiyle aldığı kararla, diğer hükümlü ve tutuklularla kaldığı odadan tek kişilik odaya alındı.

Bunun üzerine tutuklunun yeniden çoklu odaya alınmasına yönelik talebi İnfaz Hakimliğince reddedildi. Bu karara ilişkin itirazının da Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedilmesi üzerine tutuklu, Anayasa Mahkemes'ine bireysel başvuru yaptı.

Yüksek Mahkeme, tutuklunun, tek kişilik odada tutulması nedeniyle kötü muamele yasağına ilişkin bir ihlalin olmadığına hükmederek, açıkça dayanaktan yoksun olması gerekçesiyle başvuruyu kabul edilemez buldu.

Başvurucunun tek kişilik yaşam odasının fiziki şartlarından şikayet etmediğinin belirtildiği kararda, başvurucunun, tutulduğu odanın büyüklüğü, tuvalet ve duş ile mutfak ihtiyaçları için ayrılmış uygun, yeterli bölümlere sahip olması gibi özellikleri dikkate alındığında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nce kabul edilen Avrupa Cezaevi Kuralları'na uygun koşullarda bulunduğu vurgulandı.

Başvurucunun her gün açık havaya çıkma imkanından faydalandırıldığına da işaret edilen kararda, tutuklunun bu sürenin yetersizliğinden şikayet etmediği bildirildi.

Kararda, açık havaya çıkma imkanını diğer mahpuslarla birlikte kullanan başvurucunun, iddia ettiğinin aksine iletişiminin kesilmediğinin de anlaşıldığı belirtildi.

Ceza infaz kurumlarında kötü muamele olarak kabul edilecek hususların farklı şekilde tezahür edebileceğinin anlatıldığı kararda, şu tespitlerde bulunuldu:

"Bu bağlamda tek kişilik bir odada tutulmaya ilişkin koşullar, olayın kendine özgü koşullarına göre kötü muamele yasağı kapsamında gerçek bir sorun olarak ortaya çıkabilir. Bununla birlikte bu koşulların söz konusu uygulamanın niteliğinden kaynaklanan ve özgürlükten mahrum kalmanın doğal sonucu olan kaçınılmaz elem seviyesinin ötesinde asgari bir ağırlık derecesine ulaşmış olması gerekmektedir. Somut olayda başvurucunun şikayet ettiği tutulma koşulları bakımından ise söz konusu asgari eşik derecesinin aşılmadığı sonucuna varılmıştır."

Kararda, başvurucunun tek kişilik odaya alınmasına ilişkin İdare ve Gözlem Kurulu kararı ile buna yapılan itirazın reddine dair yargı kararında bu tür bir uygulamaya gidilmesiyle başvurucunun can güvenliğinin ve devam eden soruşturmaların selametinin sağlanmasının amaçlandığının açık olduğuna işaret edildi.

Kararda, başvurucunun tek kişilik odada tutulmasına yönelik kararların, ilgili ve yeterli gerekçe içermediği iddiasının açıkça dayanaktan yoksun olduğu kanaatine varıldığı ifade edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,425 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AYM'den ilişiği kesilen askeri öğrenciye iyi haber
31 Temmuz 2018 14:55		 Ünlü senariste Anayasa Mahkemesinden kötü haber
30 Temmuz 2018 22:50
AYM'den FETÖ'cülerin iddialarını çürüten karar
27 Temmuz 2018 12:56		 Ramazan Davulu hak ihlali mi? İşte AYM kararı
27 Temmuz 2018 07:45
AYM'ye bireysel başvuru sayısı 191 bini aştı
26 Temmuz 2018 15:04		 Anayasa Mahkemesinden 'ihlal' kararı
20 Temmuz 2018 15:05
AYM'den, 'grev kararının ertelenmesi hak ihlalidir' kararı
20 Temmuz 2018 00:41		 Anayasa Mahkemesinden üç siyasi parti için karar
18 Temmuz 2018 19:02
AYM, uçuş kutlamasında kolunu kıran pilotu, harp ve vazife malulü kabul etmedi
16 Temmuz 2018 18:04		 Ses kaydı nedeniyle TSK'dan atılan asker için AYM'den karar
15 Temmuz 2018 13:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Liseye girişte en yüksek puanla kapatan 100 okul
YKS sonuçları açıklandı. Tıklayın.
OHAL sonrası dönemi düzenleyen 7145 sayılı Kanun, Resmi Gazetede yayımlandı
Vatan haini subaylar toplantıda
Darbeci Yarbay'ın mektubu, şehit yakınlarını tedirgin etti
En çok kazandıracak 10 meslek
Devlette part time iş fırsatı
Üniversite, olumlu güvenlik soruşturması raporuna rağmen asil adayı değil yedek adayı atadı
2018 YKS'de en başarılı liseler, yine Fen Liseleri oldu
OHAL yerine geçen yeni Kanun yürürlüğe girdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
insan ne ile yaşar 4
dediğim başlık 1
kötü insanların ortak özellikleri 2
Sana layık kul olamadık 4
baba parası 2
Seviyorum ben bu çocuğu 4
Metinalkan 4
gamze 3
ayak feministi 4
iğrenç espri 3
SON İLANLAR
Karaçal Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Karaçal Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Ağaçören Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Kars Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Gömü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniv. Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beyrut Büyükelçiliği sözleşmeli 1 sekreter alacak
Kadıköy Belediyesi 1 sözleşmeli Tabip lacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam