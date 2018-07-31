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Elektriğe yüzde 9 zam geldi
Elektrikte fiyat artışı resmi gazetede yayımlandı. Elektriğe meskende yüzde 9, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14 zam geldi.
Elektrikte fiyat artışı resmi gazetede yayımlandı. Elektriğe meskende yüzde 9, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14 zam geldi.
Zamlı oranlar yarın geçerli olacak.
Resmi Gazetedeki karara ulaşmak için;TIKLAYINIZ
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