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Elektriğe yüzde 9 zam geldi

Elektrikte fiyat artışı resmi gazetede yayımlandı. Elektriğe meskende yüzde 9, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14 zam geldi.
31 Temmuz 2018 20:29
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Elektriğe yüzde 9 zam geldi

Elektrikte fiyat artışı resmi gazetede yayımlandı. Elektriğe meskende yüzde 9, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14 zam geldi.

Zamlı oranlar yarın geçerli olacak.

Resmi Gazetedeki karara ulaşmak için;TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
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