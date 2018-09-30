1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'den 6 yıl cezası Yargıtay'ca onanan öğretmen tutuklandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında hapis cezası verilen kişi, polisin takibi sonucu yakalandı
30 Eylül 2018 12:23
Yazdır
FETÖ'den 6 yıl cezası Yargıtay'ca onanan öğretmen tutuklandı

SAMSUN (İHA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan İngilizce öğretmeni, Samsun'da polisin takibi sonucu yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı Batman Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve meslekten ihraç edilen İngilizce öğretmeni Bahri Koca, cezasının kesinleşmesinin ardından hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Samsun'a yerleştiği tespit edilen Bahri Koca, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerinin takibi sonucu Canik ilçesi Yeni Mahalle'de yakalandı. Gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Bahri Koca, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 15,201 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kırıkkale'de 4 muvazzaf asker adli kontrolle serbest
01 Ekim 2018 10:14		 Başkent'te ByLock kullanıcısı 47 kişiye gözaltı
01 Ekim 2018 09:54
FETÖ'cü eski tümgeneral Dişli'den Albay'a tehdit
01 Ekim 2018 09:43		 40-50 bin torbacı da af düzenlemesinden yararlanabilecek
01 Ekim 2018 08:35
MHP: FETÖ mağduru garibanları koruyoruz
01 Ekim 2018 07:45		 Adli Tıp yapılanması darbeden sonra bile görüşmüş
01 Ekim 2018 07:20
Erdoğan: ABD ve Almanya'ya FETÖ listeleri verildi
01 Ekim 2018 06:40		 Saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi
30 Eylül 2018 19:51
15 Temmuz gazisi avukat darbecilerin peşini bırakmıyor
30 Eylül 2018 18:28		 FETÖ sanıkları hesap veriyor
30 Eylül 2018 17:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Doğalgaza, konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam
10 bin polis alımı için ön başvurular başladı
MEB alan değişikliği yoluyla Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanına Öğretmen atayacak
Erdoğan: EURO 2024 masrafından kurtulmuş olduk
Kamu harcamalarında tasarruf 2019 yılında da sürecek
Kamu yönetiminde kendini bilmenin ve yönetmenin kuralları
Bahçeli'den 'Af'dan dönüş yok' mesajı
Uzun süreli hastalık yoksa, memura refakat izni verilebilir mi?
'IMF'ye olan borç bizim dönemimizde sıfırlandı'
MHP: FETÖ mağduru garibanları koruyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yararcılık 1
döşemeci 1
tofaş'ın üretimi 9 gün durdurması 1
ahlak felsefesi 1
varlık felsefesi 2
kaytarmak 3
cemil kavukçu 1
akp-pdy 1
günaydın demeyen iş arkadaşı 2
sözlükte atışmak 6
SON İLANLAR
Orhaneli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türkiye Su Enstitüsü 1 Sözleşmeli Uzman Personel Alacak
Balıkesir Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel Alacak
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
10 bin polis alınacak
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İdil Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam