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Adli Tıp yapılanması darbeden sonra bile görüşmüş

FETÖ'nün Adli Tıp yapılanmasında gerekçeli karar: Sanık Orhan Aydoğanoğlu, 15 Temmuz'dan bir yıl sonra bile örgütün 2 numarası Abdullah Aymaz'la görüştü
01 Ekim 2018 07:20
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Adli Tıp yapılanması darbeden sonra bile görüşmüş

FETÖ'nün Adli Tıp yapılanmasına ilişkin davanın gerekçeli kararında, ByLock kullanıcısı bazı sanıkların, örgütün üst düzey yöneticileriyle bağlantılı olduğu belirtildi. Gerekçeli kararda, sanık Bedriye Akkaya'nın, Fetullah Gülen'e bağlı tüm organizasyonların başındaki isim olan Barbaros Kocakurt'la bağlantısı olduğu belirtildi.

Sanık Orhan Aydoğanoğlu'nun ise darbe girişiminden bir yıl sonra FETÖ'nün 2 numarası Abdullah Aymaz'la irtibatı tespit edildi.

ÖZAL DOSYASINDA GÖREVLİ

FETÖ Adli Tıp Kurumu yapılanmasına ilişkin 50 sanığın yargılandığı davada mahkeme, gerekçeli kararını tamamladı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 280 sayfalık gerekçeli kararında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Adli Tıp Kurumu memurlarından Bedriye Akkaya'nın HTS (telefon görüşme trafiği) kayıtlarına göre, elebaşı Fetullah Gülen'e örgüt içindeki bilgi akışını sağlayan firari Barbaros Kocakurt'la irtibatlı olduğu belirtildi.

En son İstanbul Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu'nda çalışan ve 6 yıl 3 ay hapse çarptırılan memur Orhan Aydoğanoğlu'nun ise örgütün 15 Temmuz darbe girişiminden bir yıl sonra bile FETÖ'nün ikinci adamı Abullah Aymaz ile HTS irtibatının tespit edildiği aktarıldı.

Gerekçeli kararda, İstanbul Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nde adli tıp uzmanı olarak görev yapan ve 6 yıl 3 ay hapse çarptırılan Muhammet Fevzi Şahin'le ilgili de tanık ifadelerine yer verildi. Tanık ifadelerinde, FETÖ'nün haftalık sohbet ya da istişare denilen toplantılarda, gruplar halinde dini konuların yanı sıra adli tıp konularının da konuşulduğu, bu toplantılara katılan Şahin'in, Turgut Özal'ın şüpheli ölümü ile ilgili dosyanın incelenmesinde görev yaptığı bilgisine yer verildi.

MAHREM İMAMA BAĞLI

Adli Tıp Kurumu'nda kimyager olan ve 8 yıl 9.5 ay hapse mahküm edilen Serkan Çam'ın, FETÖ'nün emniyet yapılanmasında mahrem imam olan "Erdal" kod adlı örgüt üyesine bağlı olduğu kaydedildi. "Erdal" kod adlı mahrem imamın, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında şüpheli olduğu kaydedildi.

35 SANIK BYLOCK'ÇU...

50 sanıklı davada, 36 sanık 2 yıl ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarında çarptırılmıştı. 4 firari sanığın dosyaları ayrılırken, 10 sanık da beraat etmişti. Sanıklardan 35'inin, ByLock kullanıcısı olduğu, bazı sanıkların Gülen'in çağrısı üzerine 2014'te Bank Asya'ya yüklü miktarda para yatırdığı belirtilmişti.

FATİH ULAŞ

Sabah
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