1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'cü eski tümgeneral Dişli'den Albay'a tehdit

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi olduğu iddia edilen eski tümgeneral Mehmet Dişli'nin, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Genelkurmay çatı davasında duruşma salonunun güvenliğinden sorumlu Albay Tarık Hekimoğlu'nu tehdit ettiği ortaya çıktı. Sanık Dişli, duruşmanın güvenliğinden sorumlu Albay'a dönerek yüksek sesle: Sen bu yaptıklarını unutma Tarık Albay'ım göreceksin!, şeklinde tehditler savurdu.
01 Ekim 2018 09:43
Yazdır
FETÖ'cü eski tümgeneral Dişli'den Albay'a tehdit

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 27 Temmuz'da Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Genelkurmay çatı davasında tutuklu sanıklardan Mehmet Dişli, duruşma sürerken savunmasına ilişkin avukatıyla görüşmek için mahkeme başkanından izin aldı.

Dişli'nin, sanıkların bulunduğu bölümün arkasında avukatıyla dizüstü bilgisayardan savunmasına ilişkin görüntüleri izledikten sonra savunmasıyla alakalı olmayan fotoğrafları da incelediği belirlendi.

Bu durumu tespit eden duruşma salonunun güvenliğinden sorumlu Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Tarık Hekimoğlu, sanık ve avukatını uyardı.

Albay Hekimoğlu'nun, sanığın avukatına "Gösterdiğiniz görüntüler savunmaya ilişkin değildir. Lütfen bilgisayarınızı kapatınız." uyarısında bulunması üzerine sanık Dişli, salondakilerin duyabileceği şekilde Hekimoğlu'na yönelik, "Ne yapayım, elimle mi kapatayım? Sen bu yaptıklarını unutma Tarık Albay'ım göreceksin." şeklinde tehdit içeren sözler sarf etti.

Bunun üzerine tutanak altına alınan olaya ilişkin Sincan Cezaevi yönetimi, tutuklu sanık Mehmet Dişli hakkında disiplin soruşturması başlattı.

İfadesi alınan sanık Dişli, duruşma salonunda avukatıyla görüşmek için mahkeme başkanından izin aldığını, savunmasına ilişkin görüntüleri incelerken videolar arası geçiş yapmak üzere görüntü ekranını kapattığı sırada ekran koruyucu fotoğrafının göründüğünü iddia etti.

Fotoğrafı gören Albay Hekimoğlu'nun sert bir üslupla kendisini uyardığını öne süren sanık Dişli, "Bunun üzerine ben de asker şahıs olmam nedeniyle incindiğimi, hayal kırıklığına uğradığımı belirtmek için kendisine yaptığı bu muameleyi asla unutmayacağımı söyledim." beyanında bulundu.

Soruşturma sonucunda sanık Dişli'nin görevli Jandarma Albay Tarık Hekimoğlu'na yönelik yüksek ses tonuyla astların ve salondaki diğer tutukluların duyacağı şekilde küçük düşürücü, onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekildeki eylemi işlediği belirlendi.

Buna göre Dişli, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un ilgili maddesi gereği "kurum görevlilerine hakaret veya tehditte bulunmak" eyleminden 5 gün hücre cezasına çarptırıldı.

Sanık Mehmet Dişli, cezaya karşı Ankara Batı İnfaz Hakimliğine itirazda bulundu.

İtirazın reddedilmesi durumunda sanığın hücre cezası onaylanacak.

FETÖ'nün sözde "yurtta sulh konseyi" üyeleri arasında

Mehmet Dişli'nin Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından yargılanmasına devam ediliyor.

9 Mayıs'taki duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Dişli'nin de arasında bulunduğu sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin 15 Temmuz'da yurt genelinde şehit edilen güvenlik güçleriyle vatandaşların ölümünden sorumlu tutulmalarını ve 252'şer kez ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmalarını istedi.

Savcı, 2 bin 558 sivil vatandaş ile 177 güvenlik personelinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle aynı sanıkların 55 bin 880'er yıl hapisle cezalandırılmalarını da talep etti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 4,934 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Edirne'de FETÖ'den gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
01 Ekim 2018 21:58		 'Fetullah Gülen Türk ve İslam düşmanıdır'
01 Ekim 2018 21:38
Mardin'de PKK ve FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
01 Ekim 2018 21:33		 DBP'li eski belediye başkan yardımcısına 7,5 yıl hapis
01 Ekim 2018 20:53
Hakkarii'de 2 PKK'lı terörist teslim oldu
01 Ekim 2018 20:38		 FETÖ'nün sözde 'eyalet imamı' ve eşi tutuklandı
01 Ekim 2018 20:13
Genelkurmay çatı davasında reddi hakim talebi
01 Ekim 2018 19:27		 Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
01 Ekim 2018 19:24
136 kişinin yargılandığı davada 6 sanık tahliye edildi
01 Ekim 2018 19:15		 Akıncı Üssü davası'na devam edildi
01 Ekim 2018 19:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
2 Ekim 2018'den önemli gündem başlıkları
Erdoğan 3 Üniversiteye rektör atadı
Duyuru yapılmaksızın norm kadrosu fazlası öğretmenler başka okullara atanabilir mi?
İleri saat uygulamasına ilişkin karar yayımlandı
Vergi dairelerinde 'son gün' yoğunluğu
2 Ekim 2018 tarihli atama kararı yayımlandı
Rektör adayı başvurularına ilişkin usul ve esaslar belirlendi
Başkent'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
günaydın demeyen iş arkadaşı 4
1 eylül 2018 doğalgaz zammı 4
olay 2
sürekli karar değiştirmek 4
felsefe 4
gram altın 1
28.09.2018 galatasaray vs bşb erzurumspor maçı 1
antik çağ filozofları 3
o forma kutsaldır nasip olmaz herkese 3
doğalgazı alamazsak halkımı neyle ısıtacağım 1
SON İLANLAR
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orhaneli Belediye Başkanlığı 1 Memur Alacak
Hakimler ve Savcılar Kurulu Naklen Avukat Alımı İlanı
Karabük SYDV Personel Alım İlanı
Gümüşhane Torul SYDV Personel Alım İlanı
Sarıyahşi Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayacık Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Hilvan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Hilvan Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam