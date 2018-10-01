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Başkent'te ByLock kullanıcısı 47 kişiye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 25'i gözaltına alındı
01 Ekim 2018 09:54
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Başkent'te ByLock kullanıcısı 47 kişiye gözaltı

Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında "ByLock" kullanıcısı oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkartılan 47 şüpheliden 25'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı kullandıkları belirlenen farklı kurumlarda çalışan 47 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Savcılık talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sağlık Bakanlığı ile özel sağlık kurumlarında görev yapan 14, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki görevlerinden ihraç edilen 27, Milli Eğitim Bakanlığındaki görevlerinden ihraç edilen 3, kapatılan dernek yöneticisi 2 şüpheli ile kapatılan medya dağıtım şirketinin eski muhabiri olduğu belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler şüphelilerden 25'ini gözaltına aldı.

Ekiplerin diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı
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