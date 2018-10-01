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Kırıkkale'de 4 muvazzaf asker adli kontrolle serbest
Gözaltına alınan 4 muvazzaf asker, adli kontrol şartıyla salıverildi
Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada gözaltına alınan 4 muvazzaf asker, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan B.Y, H.G, Ö.F.C. ve R.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adreslerinde bulunamayan 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 26 Eylül'de 7 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Kırıkkale, Bolu, Hakkari, Şırnak, Çanakkale, Diyarbakır ve Mersin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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