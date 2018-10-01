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Bir haftada 461 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

işleri Bakanlığınca, iç güvenlik operasyonları kapsamında 24 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında FETÖ'den 461 şüphelinin gözaltına alındı.
01 Ekim 2018 10:45
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Bir haftada 461 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığından, 24 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasındaki iç güvenlik operasyonlarında 28 teroristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince bir haftada 2 bin 429 operasyon düzenlendi.

Teror örgutlerine yardım ve yataklık yaptıkları, orgutlerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 681'i terör suçları (PKK/KCK 171, sol 6, DEAŞ 43, FETÖ/PDY 461), 4 bin 204'ü uyuşturucu ve kaçakçılık suçları, 187'si düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere 5 bin 72 kişi gözaltına alındı.

Son bir haftada iç güvenlik operasyonlarında 28 (9 ölü, 11 sağ-yaralı, 8 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlar sonucu 3 ilde 11 sıgınak, barınak ve magara kullanılamaz hale getirildi. El yapımı 7 patlayıcı ve mayın imha edildi, 13 el bombası, 506 kilogram patlayıcı, 16'sı ağır ve uzun namlulu 20 silah ile bin 567 muhtelif muhimmat ele gecirildi.

- Bir ton 544 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında da bir ton 544 kilogram 500 gram uyuşturucu ile 480 bin 84 adet uyuşturucu hap, 105 bin 964 kök kenevir, 75 bin 821 litre kaçak akaryakıt ile 232 bin 712 paket kaçak sigara ele geçirildi.

- Terör propagandası yapan 285 kişi hakkında yasal işlem

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaret eden, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 349 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışmalar sonrası 285 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Öte yandan, 485'i denizlerde olmak üzere toplam 8 bin 610 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu kişilerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 187 organizatör gözaltına alındı.

- Asayiş denetimleri

Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin güvenli ve konforlu bir şekilde okula ulaşmaları amacıyla, 24 Eylül 2018 günü, ülke genelinde 49 bin 209 personelin katılımıyla okul çevrelerinde eş zamanlı uygulamalarla servis araçları kontrol edildi, şüphelilere yönelik sorgulamalar yapıldı. Okul çevrelerinde 287 bin 799 kişi sorgulandı, aranan 568 şüpheli yakalandı.

Kontrollerde 39 bin 160 okul servis aracının denetimi yapılırken, "Okul Servis Araçları Yönetmeliği"ne uymadıkları tespit edilen 3 bin 378 servis aracına cezai işlem uygulandı.

Ayrıca; yasa dışı bahis oynatılmasının engellenmesi amacıyla ülke genelinde 23 Eylül 2018 günü 6 bin 589 personelin katılımıyla "Kırmızı Kart" isimli yasa dışı bahis uygulaması gerçekleştirildi. Yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen iş yeri ve 361 kişi hakkında işlem yapıldı, 86 aranan şüpheli yakalandı.
Anadolu Ajansı
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