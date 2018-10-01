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Kocaeli'de 7'si muvazzaf asker 14 kişiye FETÖ'den gözaltı
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 7'si muvazzaf 13 askeri personel ve 1'i sivil olmak üzere 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı
Kocaeli merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 7'si muvazzaf 13 askeri personel ve 1'i sivil olmak üzere 14 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli, İstanbul, İzmir, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş, Giresun ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyonun devam ettiği öğrenildi.
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