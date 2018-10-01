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Başkent'te ekmeğe yüzde 25 zam yapıldı

Ankara'da ekmek fiyatları bugünden itibaren yüzde 25 zamlandı
01 Ekim 2018 13:31
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Başkent'te ekmeğe yüzde 25 zam yapıldı

Ankara'da ekmek fiyatları bugünden itibaren yüzde 25 zamlandı.

Başkent Ankara'da ekmek 1 liraya satılıyordu.

Ekmeğin fiyatı bugün itibariyle yüzde 25 zamlanarak 1 lira 25 kuruşa yükseldi.

UN İHRACATI SINIRLANMIŞTI

Eylül ayı başında 50 kilogramlık unun fiyatı 75 TL'den 95 TL'ye çıkmış, yüzde 26.6 zam üzerine Ticaret Bakanlığı'ndan müdahale gelmişti. Bakanlık Dahilde İşleme Rejimi (DIR) dışında gerçekleşen un ihracatına sınırlama getirmişti. Sınırlama getirilen un ihracatının payının, Türkiye'nin toplam un ihracatının yaklaşık yüzde 1'ini oluşturduğu ve fiyat istikrarının sağlanmasını müteakip sona erdirileceği açıklanmıştı.
Memurlar.Net
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