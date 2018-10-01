Ankara Valiliği'den ekmeğe zam açıklaması

Ankara'da ekmek fiyatları bugünden itibaren yüzde 25 zamlandı. Ekmeğin fiyatı bugün itibariyle yüzde 25 zamlanarak 1 lira 25 kuruşa yükseldi. Yapılan bu zamdan sonra Ankara Valiliği konu hakkında basın açıklamasında bulundu.

Ankara Valiliği'nden yapılan o açıklama:





Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından 25 Eylül 2018 tarihli karar ile 200 gram ekmeğin tarifesi, 1 lira 25 kuruş olarak tespit edilmiştir.

Valiliğimizce yapılan incelemede, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından belirlenen tarifenin günümüz ekonomik şartlarına uygun olmadığı değerlendirildiğinden, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62. maddesine istinaden, 1 Ekim 2018 günü saat 19.00'da, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile alınan karara ilişkin uzlaşma görüşmesi yapılacaktır.

Yapılacak bu görüşmede uzlaşma sağlanamadığı takdirde, 5362 sayılı Kanun'un 62'nci maddesinin ikinci fıkrasına göre oluşturulan komisyonda, ekmek fiyat tarifesine ilişkin itiraz karara bağlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.