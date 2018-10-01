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Evden çıkan bir dolara 'Mabel Matiz' savunması

Evinde "f" harfi ile başlayıp "g" harfi ile biten seriden 1 dolar bulunan Zeybel, yeğeninin düğününde atılan 1 dolarları çocuklarının topladığını anlatarak, "Artık 1 dolar konusunda paranoya oldu, Mabel Matiz bile soruşturma geçirdi" şeklinde savunma yaptı
01 Ekim 2018 15:30
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Evden çıkan bir dolara 'Mabel Matiz' savunması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarılı olması halinde devletin üst düzeyinin yargılamalarını yapacak sözde "sıkıyönetim mahkemeleri"ne atanan eski askeri yüksek yargıçların yargılanmalarına da başlandı.

Yargıtay Genel Kurul Salonundaki duruşmada, sözde sıkıyönetim direktifinde, "Askeri Yargıtay Başkanı" olarak adı geçen eski Askeri Yargıtay Üyesi Haluk Zeybel, hakim karşısına çıktı.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ'ın başkanlık ettiği duruşmaya, tutuklu sanık Zeybel ile avukatı ve yakınları katıldı.

Duruşmada, sanık hakkındaki iddianamenin özeti okundu.

Sanığın örgüt içinde yer aldığı, örgüt yöneticileriyle toplantılarda bir araya geldiği, Askeri Yargıtayda örgüt amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü, darbe girişiminin organizatörlerince hazırlanan sıkıyönetim mahkemeleri listesinde "Askeri Yargıtay Başkanı" olarak atandığı belirtildi. Zeybel'in böylelikle örgütün stratejisi ve amaçları doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği, örgüt hiyerarşisi içinde "yönetici" konumunda bulunduğu kaydedildi.

- Suçlamaları reddetti

Savunma için söz verilen Haluk Zeybel, hakkındaki suçlamaları reddetti, usule ilişkin itirazlarını dile getirdi.

Hakkındaki soruşturmanın hukuksuz ve usulsüz yürütüldüğünü ileri süren Zeybel, yetkisiz mahkeme tarafından tutuklandığını, yetkisiz mahkemece yargılandığını ileri sürdü.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz günü mesaiden çıkıp evine gittiğini, hakkında suçüstü hükümlerinin uygulanmasını gerektiren herhangi bir eylemi bulunmadığını öne süren Zeybel, yalnızca bilgisi ve haberi dışında hazırlanan sıkıyönetim listesinde adının bulunması nedeniyle tutuklandığını öne sürdü.

Gözaltı sürecinde götürüldüğü Başkent Spor Salonunda işkence gördüğünü ileri süren Zeybel, polislerden şikayetçi olduğunu belirtti.

Sanık Zeybel, gözatına alındıktan 27 ay sonra savunma yapmak üzere hakim karşısına çıkarıldığını, böylelikle adil yargılanma ve makul sürede yargılanma haklarının ihlal edildiğini savundu.

Askeri hakimler hakkında 15 Temmuz darbe girişiminden önce fişleme yapıldığını, bu fişlemeler nedeniyle gözaltına alındığını iddia eden Zeybel, "Hangi örgüt toplantılarına katıldığım, hangi somut eylemleri yerine getirdiğim somut delillerle kanıtlamamıştır." savunmasını yaptı.

-Firari imam Karakuş ile görüşme

Örgütün yargı imamı firari Osman Karakuş ile görüştüğü yönündeki iddialara da yanıt veren Haluk Zeybel, tanıştığı dönemde Karakuş'un Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olduğunu, eski Askeri Yargıtay Başkanı Ahmet Zeki Liman'ın avukat kardeşi Sadık Liman aracılığıyla Karakuş ile tanıştığını anlattı.

Emniyetin yemeklerinde ve emniyetteki makamında Karakuş ile görüştüğünü kabul eden Zeybel, "Ruhsat ve ehliyet işleri için birkaç kez yanına gittik. Yanımda Ahmet Zeki Liman da vardı. Gazetede Karakuş ile ilgili FETÖ haberlerini okuyunca bir daha görüşmedim." iddiasında bulundu.

- Tanık beyanlarını kabul etmedi

Aleyhindeki tanık beyanlarını da kabul etmeyen Zeybel, beyanların gerçek dışı, abartma, şüphe üzerine kurulu olduğunu, somut bir veri içermediğini öne sürdü.

Zeybel, Balyoz davası sanıklarından emekli hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un, bazı soruşturmalar sırasında zincirleme olarak memuriyet görevini kötüye

kullandığı iddiasıyla Askeri Yargıtay'da yargılandığı davaya girdiği için de hedef yapıldığını iddia etti.

- Gözlük kabında üç adet 1 dolar

Evinde yapılan aramalarda ele geçirilen üç adet 1 dolarla ilgili de savunma yapan sanık Haluk Zeybel, düğünden hatıra olarak alınan dolarların suç delili olmadığını savundu.

Mahkeme Başkanının, gözlük kabında bulunan üç adet bir dolardan birinin "f" harfi ile başlayıp "g" harfi ile biten seriden olduğunu hatırlatması üzerine Zeybel, yeğeninin düğününde atılan 1 dolarları çocuklarının topladığını öne sürdü. Sanık Zeybel, "Artık 1 dolar konusunda paranoya oldu, Mabel Matiz bile soruşturma geçirdi" dedi.

Duruşmaya öğle arası verildi. Aranın ardından Zeybel'in savunmasına devam edilecek.

- Klipte kullanılan 1 dolar ihbar edilmişti

Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca hakkında, "Ya Bu İşler Ne" isimli şarkısının klibinde 1 dolar kullanarak FETÖ'ye destek verdiği iddiasıyla "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Matiz'in, 1 doları klipte kullanarak FETÖ'cülere destek verdiğini iddia eden bir vatandaşın şikayeti sonucu başlatılan soruşturmada, "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan Matiz hakkında takipsizlik kararı verilmişti.
Anadolu Ajansı
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