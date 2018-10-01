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Mardin'de PKK ve FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Mardin'de emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK ve FETÖ üyesi 11 kişi gözaltına alındı.
Mardin'de emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK ve FETÖ üyesi 11 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla il genelinde "PKK/KCK ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütleri" adına faaliyet yürüten şahısların deşifresine yönelik 1- 30 Eylül tarihleri arasında TEM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 11 kişi yakalandığı belirtildi.
Açıklamada PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 8 şahsın adli birimlere sevk edildiği, haklarında kesinleşmiş hüküm bulunan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 6 şahsa adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı uygulandığı ifade edildi.
FETÖ/PDY terör örgütü adına yapılan çalışmalar kapsamında FETÖ'nün faaliyetlerini yürüttükleri tespit edilen ve yakalanma emri bulunan 3 şahsa da adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı uygulandığı ifade edildi.
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