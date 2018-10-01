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'Fetullah Gülen Türk ve İslam düşmanıdır'

FETÖ'nün darbe girişiminde Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davada, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunan Cumhurbaşkanlığı avukatı Süleyman Ayhan, "FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Türk ve İslam düşmanıdır." dedi.
01 Ekim 2018 21:38
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'Fetullah Gülen Türk ve İslam düşmanıdır'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin 307 kişinin yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunan Cumhurbaşkanlığı avukatı Süleyman Ayhan, "Bu terörist başı (Fetullah Gülen), Türk milletinin iradesiyle seçilen hükümetin ve parlamentonun iradesini yok eden darbecilere bel bağlamış bir zavallıdır." dedi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada, savcının bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasına karşı davanın müştekilerine söz hakkı tanındı.

"Fetullah Gülen darbecilere bel bağlamış bir zavallıdır"

Cumhurbaşkanlığı avukatı Süleyman Ayhan, 15 Temmuz'dan bugüne yapılan yargılamalar neticesinde darbe girişimini FETÖ'nün yaptığının kesin ve net olduğunun anlaşıldığını belirterek, darbe girişimi hakkında "Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkma, parçalama girişimidir." tespitinde bulundu.

"FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Türk ve İslam düşmanıdır." diye konuşan Ayhan, FETÖ'nün ve darbe girişiminin arkasında yabancı devletlerin de katkısının bulunduğunu dile getirdi.

Ayhan, örgütün kapatılan "Sızıntı" dergisinde 12 Eylül 1980 darbesinden bir süre sonra kaleme alınan makalede, darbeyi yapan cuntaya "selam" gönderildiğini beyan ederek, "Bu terörist başı (Fetullah Gülen), Türk milletinin iradesiyle seçilen hükümetin ve parlamentonun iradesini yok eden darbecilere bel bağlamış bir zavallıdır." dedi.

Örgütün gizliliğe önem verdiğini ve geçmişte kamu kurumlarına sızmayı amaçladığını aktaran Ayhan, askeri okullardan 2007'den sonra çok sayıda öğrencinin atıldığını anımsattı. Ayhan, FETÖ'nün bu durumu kendi yararına kullanarak askeri okullara üyelerini yerleştirmeyi amaçladığını söyledi.

Davanın görülmesine mütalaaya karşı tarafların beyanlarının alınmasıyla devam ediliyor.

Mütalaadan

Davanın 31 Temmuz'da görülen duruşmasında esasa ilişkin mütalaasını sunan iddia makamı, dönemin okul dekanı eski tuğgeneral Kerim Acar'ın yanı sıra albaylar Önder Haluk Tekbaş, Rafettin Öztürk, Ramazan Nazar, Zafer Alkurt, Abdullah Topçu'nun da aralarında bulunduğu 59 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

Mütalaada, ayrıca 95 sanık hakkında "anayasal düzeni ihlale yardım" suçundan 20 yıla kadar, 29 sanığın da "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanıklardan 20'sinin dosyasının ayrılmasının istendiği mütalaada, 47'si askeri öğrenci, 104 sanığın ise delil yetersizliğinden beraatleri yönünde karar verilmesi talep edildi.

Anadolu Ajansı
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