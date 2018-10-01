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Edirne'de FETÖ'den gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
Keşan ilçesindeki operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İpsala istikametine giden bir otomobili Beğendik Kavşağı yakınlarında durdurdu.
Araçtaki şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Bunun sonucunda, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında yakalama emri bulunduğu belirlenen M.Y, H.A, B.T. ve T.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A, B.T. ve T. T, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.Y. ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi.
Bu arada şüphelilerin, Yunanistan'a kaçma hazırlığında oldukları ileri sürüldü.
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