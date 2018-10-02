'Çatışın' talimatı veren baş imam yakalandı

İstanbul Organize ve İstihbarat Şube ekiplerinin düzenlediği FETÖ operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri eğitim yapılanmasının şeması oluşturuldu. Bir yılda hazırlanan şemanın en tepesindeki İsmail Şafak Güdür ve eşi ise adım adım takibe alındı. Gürün'ün İstanbul eğitim danışmanı olan 11 imamdan en önemlisi olduğu ve Bahçelievler'de bir adreste saklandığını tespit edildi. Güdür, Bahçelievler Reyyan Sokak'ta, eşi ise evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda telefon ve dijital malzemelere el konuldu. Polis, Güdür'ün telefonunda yaptığı incelemede FETÖ'nün eğitim alanında yeni yapılanmayı hedeflediği ortaya çıkarken kan dondurucu bir konuşmayı deşifre itti.

'VURUŞMADAN TESLİM OLMAM'

Yunanistan ve ardından Norveç'e gitmeyi planlayan Güdür'ün 'Kusçu' olarak telefonuna kaydettiği firari bir FETÖ'cü ile yaptığı konuşmada yakalanması durumunda "Vuruşmadan teslim olmam" yazdığı ortaya çıktı. Polis yaptığı araştırmada Pensilvanya'nın kritik imamlara 'polise yakalanırsanız çatışın' talimatı verdiğini belirledi. FETÖ yapılanması içerisinde her yıl eğitim yapılanması içerisinde bir üst tabakaya çıkan İsmail Şafak Güdür'ün İstanbul ile talebe imamı olduğu ortaya çıktı.

ÜNİVERSİTEYE KADAR TAKİP

FETÖ'nün İstanbul'da bulunan 11 eğitim imamlarından en önemlisi olduğu kaydedilen İsmail Şafak Güdür'ün FETÖ'nün eğitim yapılanmasının şemasına göre eğitim danışmanının altında Eyalet Talebe Mesulleri (ETM) bulunuyor. Bu ETM'ler öğrencileri Genel ve Hususi olarak ikiye ayırtıkları ortaya çıktı. Genel öğrencileri ilköğretimden üniversiteye kadar takip ederek bazı kamu kurumlarına yerleştirirken hususi olarak ayırdıkları öğrencileri de Emniyet, MİT, Asker ve Kaymakam olarak kamu kurumlarına yerleştirirken tüm takiplerinden İsmail Şafak Güdür'ün sorumlu olduğu ortaya çıktı.

Kod adı: Selçuk

Erzurum, Balıkesir, Kırşehir ve Bursa illerinde de faliyet gösteren Güdür'ün 'Selçuk' kodu kullandığı tespit edildi.

O konuşmanın bazıları

Güdür: Nasıl gidiyor hayat o Rum'da şafak nasıl. Kuscu: 46 İsveç'mi tanıyamadım yaw

Güdür: Abi benim Hafızın arkadaşı nalcakan sakini

Kuscu: A.s. gözüm iyiyiz biz hamdolsun. İstanbulda'mısın Bursada'mı.

Güdür: Payitaht... yerleştik yine...Selanik'de devam mı var mı planda değişiklik

Kuscu: Selanik'de devam. Dışarda çok dolaşma tedbir al.

Güdür: abi hayırlı günler dışardan biyerden bağlanıyorum burada ara ara yazarım. Bize birsey olursa haberiniz olur ... Vuruşmadan teslim olmam

Devrim TOSUNOĞLU