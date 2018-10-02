1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Çatışın' talimatı veren baş imam yakalandı

FETÖ'nün İstanbul'daki baş imamı İsmail Şafak Güdür, Bahçelievler'de yakalandı. Güdür'ün WhatsApp mesajlarında imamlara verilen 'yakalanırsanız polisle çatışın' talimatı deşifre oldu
02 Ekim 2018 09:10
Yazdır
'Çatışın' talimatı veren baş imam yakalandı

İstanbul Organize ve İstihbarat Şube ekiplerinin düzenlediği FETÖ operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri eğitim yapılanmasının şeması oluşturuldu. Bir yılda hazırlanan şemanın en tepesindeki İsmail Şafak Güdür ve eşi ise adım adım takibe alındı. Gürün'ün İstanbul eğitim danışmanı olan 11 imamdan en önemlisi olduğu ve Bahçelievler'de bir adreste saklandığını tespit edildi. Güdür, Bahçelievler Reyyan Sokak'ta, eşi ise evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda telefon ve dijital malzemelere el konuldu. Polis, Güdür'ün telefonunda yaptığı incelemede FETÖ'nün eğitim alanında yeni yapılanmayı hedeflediği ortaya çıkarken kan dondurucu bir konuşmayı deşifre itti.

'VURUŞMADAN TESLİM OLMAM'

Yunanistan ve ardından Norveç'e gitmeyi planlayan Güdür'ün 'Kusçu' olarak telefonuna kaydettiği firari bir FETÖ'cü ile yaptığı konuşmada yakalanması durumunda "Vuruşmadan teslim olmam" yazdığı ortaya çıktı. Polis yaptığı araştırmada Pensilvanya'nın kritik imamlara 'polise yakalanırsanız çatışın' talimatı verdiğini belirledi. FETÖ yapılanması içerisinde her yıl eğitim yapılanması içerisinde bir üst tabakaya çıkan İsmail Şafak Güdür'ün İstanbul ile talebe imamı olduğu ortaya çıktı.

ÜNİVERSİTEYE KADAR TAKİP

FETÖ'nün İstanbul'da bulunan 11 eğitim imamlarından en önemlisi olduğu kaydedilen İsmail Şafak Güdür'ün FETÖ'nün eğitim yapılanmasının şemasına göre eğitim danışmanının altında Eyalet Talebe Mesulleri (ETM) bulunuyor. Bu ETM'ler öğrencileri Genel ve Hususi olarak ikiye ayırtıkları ortaya çıktı. Genel öğrencileri ilköğretimden üniversiteye kadar takip ederek bazı kamu kurumlarına yerleştirirken hususi olarak ayırdıkları öğrencileri de Emniyet, MİT, Asker ve Kaymakam olarak kamu kurumlarına yerleştirirken tüm takiplerinden İsmail Şafak Güdür'ün sorumlu olduğu ortaya çıktı.

Kod adı: Selçuk

Erzurum, Balıkesir, Kırşehir ve Bursa illerinde de faliyet gösteren Güdür'ün 'Selçuk' kodu kullandığı tespit edildi.

O konuşmanın bazıları

Güdür: Nasıl gidiyor hayat o Rum'da şafak nasıl. Kuscu: 46 İsveç'mi tanıyamadım yaw

Güdür: Abi benim Hafızın arkadaşı nalcakan sakini

Kuscu: A.s. gözüm iyiyiz biz hamdolsun. İstanbulda'mısın Bursada'mı.

Güdür: Payitaht... yerleştik yine...Selanik'de devam mı var mı planda değişiklik

Kuscu: Selanik'de devam. Dışarda çok dolaşma tedbir al.

Güdür: abi hayırlı günler dışardan biyerden bağlanıyorum burada ara ara yazarım. Bize birsey olursa haberiniz olur ... Vuruşmadan teslim olmam

Devrim TOSUNOĞLU
Akşam
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 9,547 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
50'si tutuklu, 90 sanığın yargılanmasına devam edildi
02 Ekim 2018 21:38		 5 eski öğretmen ilk kez hakim karşısına çıktı
02 Ekim 2018 21:12
Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin cezası onandı
02 Ekim 2018 20:23		 FETÖ'den yargılanan eski öğretmen hakim karşısında
02 Ekim 2018 20:08
20'si tutuklu 68 sanıklı FETÖ davasına devam edildi
02 Ekim 2018 19:40		 13 eski infaz koruma memuru hakim karşısına çıktı
02 Ekim 2018 19:07
Manisa'daki FETÖ'nün darbe girişimi davasına devam edildi
02 Ekim 2018 18:49		 Eski kurmay albayın telefonunda 'Bylock' tespit edildi
02 Ekim 2018 17:59
FETÖ'den aranan emniyet eski müdürü yakalandı
02 Ekim 2018 17:50		 'Sivil halk geldiği anda yüzlerce mermi atılıyordu'
02 Ekim 2018 17:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İleri saat uygulamasının yıl boyunca devam edecek olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
'Af tasarısı kabul edilirse, 50 bin torbacı dışarıya çıkacak'
İleri saat uygulamasına ilişkin karar yayımlandı
OHAL Komisyonu, kritersiz personeli göreve iade etti
Akrabaları FETÖ'cü çıktığı için güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar için tedbir alınmalı!
Saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti
Erdoğan 3 Üniversiteye rektör atadı
Erdoğan: Görülmedik fiyat farklarını zabıtaya bildirin
Gizemli Orman bölge şefi
Sahibinden.com'a 10 milyon TL'lik ceza
Fitch 20 Türk bankasının kredi notunu düşürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
evde ayakkabı giyme kültürü 2
04.10.2018 fenerbahçe vs spartak trnava maçı 1
sarhoş olmak 7
ali koç'un taraftardan özür dilemesi 3
pazar günü evden çıkmamak 4
07.10.2018 fenerbahçe vs m.başakşehir maçı 2
medya okur yazarlığı 2
maliye bakanlığının mckinsey şirketi ile çalışması 2
1 eylül 2018 doğalgaz zammı 5
çift kişilik yatakta tek kişi yatmak 4
SON İLANLAR
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Mersin Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
ESKİ, Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Diyanet sözleşmeli 463 personel alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hakimler ve Savcılar Kurulu Naklen Avukat Alımı İlanı
Karabük SYDV Personel Alım İlanı
Gümüşhane Torul SYDV Personel Alım İlanı
Sarıyahşi Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam