|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Sanıklar savunma yapmayınca duruşma ertelendi
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davada, sanık ve avukatları savunma yapmayınca duruşma ertelendi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davada, sanık ve avukatları savunma yapmayınca duruşma ertelendi.
Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, sanık ve avukatlarının, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki görüşüne karşı savunma yapması bekleniyordu.
Duruşmanın başlamasıyla sanıklardan sadece Ali Eker, esas hakkındaki savunmasını yaptı.
Listedeki diğer sanık ve avukatları hazırlık yapmadıkları gerekçesiyle savunmada bulunmayacaklarını mahkeme heyetine iletti.
Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy, esas hakkındaki görüşün 31 Temmuz'da sunulduğunu ve sanıklara hazırlık yapmaları için iki ay süre verildiğini hatırlattı.
Başkan Yiğitsoy, "Savunma yapma zorunluluğu yok, isterseniz yapmayabilirsiniz. Ancak bu hakkınızdan vazgeçmiş sayılırsınız. Zira mahkeme kimsenin keyfini bekleyemez. Savcı sabah mütalaa verdi, öğlen savunma yapın demiyoruz ki." ifadesini kullandı.
Bundan sonraki duruşmalarda alfabetik sıra dikkate alınarak sanık savunmalarını alacaklarını belirten Yiğitsoy, geçerli bir mazereti olmayanları savunma hakkından vazgeçmiş kabul edeceklerini sözlerine ekledi.
Duruşmaya yarın devam edilecek.
Bu haber 3,759 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
İleri saat uygulamasının yıl boyunca devam edecek olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR