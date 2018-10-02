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Trabzonda ByLock kullandıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
Örgüt üyesi oldukları ve ByLock kullandıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY üyesi oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilenlere yönelik operasyon düzenlendi.
Farklı adreslere düzenlenen operasyonda, Trabzon Barosu mahrem abisi ve öğretmen firari Ö.F.Ö'nün eşi ev hanımı S.A, tutuklu bulunan ve meslekten ihraç edilen komiser A.O'nun eşi hemşire F.G.O. ile eski 4. sınıf emniyet müdürü tutuklu M.Y'nin eşi ev hanımı E.Y. gözaltına alındı.
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