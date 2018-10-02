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Kahramanmaraş merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Kahramanmaraş merkezli 6 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan ve TSK içerisindeki hava, kara ve jandarma kuvvetlerine mensup 5'i halen aktif görevde olan astsubaylar ve 1 askeri mahrem imamdan oluşan hücrelere yönelik 6 şüphelinin yakalanması amacıyla Kahramanmaraş, İzmir, Çanakkale, Edirne, İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 astsubay, Osmaniye'de ise 1 sivil askeri öğrenci sorumlusu yakalandı.
Şüphelerin evinde yapılan aramada çok sayıda dijital delile el konuldu.
6 kişinin emniyet müdürlüğündeki sorgulaması sürüyor.
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