1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mali suçlara yönelik soruşturmada FETÖ, PKK, DHKP-C izi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen bazı şüpheliler hakkında "Anayasayı ihlal", "Uyuşturucu ticareti yapmak", "suç işleme amacıyla örgüt kurmak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü, ayrıca yapılan incelemelerde yine bazı şüphelilerin terör örgütleri PKK, FETÖ, DHKP-C ve Hizbullah'a aidiyet, irtibat veya iltisaklarının olduğunun tespit edildiği kaydedildi
02 Ekim 2018 12:20
Yazdır
Mali suçlara yönelik soruşturmada FETÖ, PKK, DHKP-C izi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca mali suçlara yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bazı şüpheliler hakkında ''Anayasayı ihlal'', ''Uyuşturucu ticareti yapmak'' ve ''suç işleme amacıyla örgüt kurmak'' suçlarından soruşturma yürütüldüğü, ayrıca emniyet ve MASAK'ın incelemelerinde yine bazı şüphelilerin terör örgütleri PKK, FETÖ, DHKP-C ve Hizbullah'a aidiyet, irtibat veya iltisaklarının olduğunun tespit edildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, devletin ekonomik finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçlarından bazı kişilere yönelik başlatılan soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında, MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM'lerden 5 bin lira ve üzerinde olmak üzere yurt dışındaki toplam 28 bin 88 hesaba döviz kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 lira gönderildiği belirlendi.

Analiz konusu şüpheli 267 şahsın hesap hareketlerinde incelendiğinde, yurtdışında gerçekleştirdikleri transfer işlemlerinin hemen akabinde veya öncesinde komisyon şeklinde ödemeler aldıkları tespit edilen soruşturmada, yurtdışı transfer işlemleri genel olarak ele alındığından şahsıların bir çok husus kapsamında bir birleriyle ilişkili oldukları, bu ilişkinin akrabalık, vekalet, para yatırma/çekme transfere aracılık etme, yurt içinde transfer kaynağı sağlama, yurt dışında yerleşik aynı kişilere belirli tarihlerde belirli tutarlı aklama gibi bir çok ağ üzerinden kurulduğu belirtilirken, bu işlemlerin kişi bazlı olarak mali ve ticari profilleri ile uyumsuz olarak gerçekleştirildiği ve şahıslar arasındaki organize bir ilişkiyi gösterdiği kaydedildi.

Soruşturmada, özellikle 2017 yılından itibaren Türkiye üzerinden ABD'de yerleşik ve çoğunluğu İran uyruklu şahıslara yönelik yüksek tutarlı transferlerin oldukça dikkat çekici bulunduğu, gerçekleştirilen işlemlerde herhangi bir ticari bağın kurulamadığı ve işlem alıcılarının da Türkiye'deki gibi bu parayı belirli kümelerde parçaladıklarının düşünüldüğü ifade edildi. Söz konusu dövizi toplayıp kuryeler vasıtasıyla yurt dışına çıkarttıkları tespit edildi.

İşlemlerin bir kısmının ticari nitelikte olabileceği ancak şüpheliler hakkında hazırlanan raporda, bazı şüphelilerin ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Kullanmak için uyuşturucu satın almak, bulundurmak veya kullanmak'', ''uyuşturucu ticareti yapmak'', ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'' ve ''suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak'' suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Yine bazı şüpheliler hakkında MASAK veritabanı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden temin edilen istihbari verilerde de PKK, FETÖ, DHKP-C, Hizbullah gibi ulusal güvenliği tehdit eden terör örgütleriyle aidiyet, irtibat veya iltisaklarının olduğu tespit edildi. Bu tespitler doğrultusunda, yapılan işlemlerden bir kısmının da Türkiye'nin ekonomik güvenliği bakımından tehlike arz ettiği belirtildi.

MASAK raporundan belirtilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 267 şüphelinin haricinde, yurt içi para transferleri olan çoğunluğu İran uyruklu 103 yabancı şahıs, yüksek tutarlı transfer işlemi gerçekleştiren 40 şüpheli ve vekaletle işlem yapan 8 şüphelinin tespit edildiği, toplamda 418 şahıs hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Bu şahıslardan şu ana kadar 280 kişi gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,328 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
50'si tutuklu, 90 sanığın yargılanmasına devam edildi
02 Ekim 2018 21:38		 5 eski öğretmen ilk kez hakim karşısına çıktı
02 Ekim 2018 21:12
Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin cezası onandı
02 Ekim 2018 20:23		 FETÖ'den yargılanan eski öğretmen hakim karşısında
02 Ekim 2018 20:08
20'si tutuklu 68 sanıklı FETÖ davasına devam edildi
02 Ekim 2018 19:40		 13 eski infaz koruma memuru hakim karşısına çıktı
02 Ekim 2018 19:07
Manisa'daki FETÖ'nün darbe girişimi davasına devam edildi
02 Ekim 2018 18:49		 Eski kurmay albayın telefonunda 'Bylock' tespit edildi
02 Ekim 2018 17:59
FETÖ'den aranan emniyet eski müdürü yakalandı
02 Ekim 2018 17:50		 'Sivil halk geldiği anda yüzlerce mermi atılıyordu'
02 Ekim 2018 17:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İleri saat uygulamasının yıl boyunca devam edecek olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
'Af tasarısı kabul edilirse, 50 bin torbacı dışarıya çıkacak'
İleri saat uygulamasına ilişkin karar yayımlandı
OHAL Komisyonu, kritersiz personeli göreve iade etti
Akrabaları FETÖ'cü çıktığı için güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar için tedbir alınmalı!
Saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti
Erdoğan 3 Üniversiteye rektör atadı
Erdoğan: Görülmedik fiyat farklarını zabıtaya bildirin
Gizemli Orman bölge şefi
Sahibinden.com'a 10 milyon TL'lik ceza
Fitch 20 Türk bankasının kredi notunu düşürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
1 eylül 2018 doğalgaz zammı 5
ulaşgkc 6
yoldaş 3
asabiyet 1
neticede masraftan kurtulmuş olduk 3
olay 2
sözlükte atışmak 3
kemal özdeş 2
Lidyalılar 2
özdek 1
SON İLANLAR
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Mersin Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
ESKİ, Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Diyanet sözleşmeli 463 personel alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hakimler ve Savcılar Kurulu Naklen Avukat Alımı İlanı
Karabük SYDV Personel Alım İlanı
Gümüşhane Torul SYDV Personel Alım İlanı
Sarıyahşi Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam