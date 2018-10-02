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Kamuda aktif görev yapan 7 kişiye FETÖ gözaltısı
Bitlis merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösterdikleri şüphesiyle ilimiz merkezli Ağrı, Antalya, Kilis ve Siirt'te 7 kişiye yönelik eş zamanlı ve planlı operasyon neticesinde, kamu kurumlarında aktif görev yapan M.B, A.B, M.F, A.B, F.T, H.S. ve F.A. yakalanmıştır. Terör örgütleri ve bunların gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizce kararlıkla devam etmektedir."
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