|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti
İstanbul Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor Fikret Hacıosman hayatını kaybetti. Saldırgan Tunçdemir Esenler'de polisin düzenlediği operasyonda olayda kullandığı tabanca ile yakalandı
Bahçelievler'de özel bir hastanenin Psikiyatri bölümünde görevli uzman doktor Fikret Hacıosman, eski hastası olduğu öne sürülen bir kişinin silahlı saldırısında ağır yaralandı.
Saat 12.30 sıralarında hastanede gerçekleşen olayda başından vurulduğu belirtilen
Hacıosman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Serhat Tunçdemir'in Mart ayından beri tedavi gördüğü, obsesif kompulsif bozukluk tedavisi gördüğü bildirildi.
Bu haber 37,211 defa okundu. 18 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
İleri saat uygulamasının yıl boyunca devam edecek olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR