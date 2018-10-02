Ankara'da eski askeri hakimlerin yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve hakkında örgüt üyeliğinden dava açılan eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) üyesi Ertuğrul Şahin'in yargılanmasına başlandı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ile askeri hakimlerin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık eski AYİM üyesi Şahin ve avukatı katıldı.

Duruşmada, sanık hakkındaki iddianamenin özeti okundu.

İddianamede, sanığın darbe girişimini yapanlar tarafından hazırlanan sıkıyönetim listesinde AYİM 1. Daire'de görevlendirildiği, sivil imamlarla görüşerek, diğer örgüt üyelerini yönlendirdiği, örgütün stratejisi, amaçları, faaliyetleri doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği bildirildi.

Savunma için söz verilen Şahin, darbe girişiminden önce üçüncü çocuğu dünyaya geldiği için babalık izninde olduğunu, 14 Temmuz'a kadar hastanede kaldığını söyledi.

AYİM üyeliğine atanmadan önce Hakkari Çukurca'da yaralandığını ve komutanlarının girişimiyle tedavisini sürdürebilmesi için Ankara'ya gönderildiğini öne süren Şahin, AYİM üyeliği görevine de bu nedenle atandığını savundu.

AYİM 2. Dairesi'nde görev yaptığını belirten Şahin, sıkıyönetim listesinde isminin geçmediğini ancak listedeki "Burada ismi geçmeyenler görevine devam eder" notu nedeniyle suçlandığını ileri sürdü.

Şahin, AYİM'e geldiğinde idare hukukunun hiçbir unsurunu bilmediğini, bu nedenle dosyalarda daire başkanının görüşleri doğrultusunda hareket ettiğini söyledi.

Teamülde diğer askerler AYİM'de 2 yıl çalışırken, kendisinin neden 4 yıl görev yaptığına da değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Diğer üyeler, albaylığının birinci yılında seçilmişti, ben ise yarbayken seçildim. Albaylığında seçilenler, 2 yıl sonra kıtaya çıkmaları gerektiği için daha fazla görevde kalamıyorlardı, ben ise yarbay olduğumdan yasadaki azami 4 yıllık sürede orada kalabildim."

Sanığın savunmasının uzaması nedeniyle duruşmaya ara verildi.

Bu arada, Emniyet Genel Müdürlüğü kurum avukatı aracılığıyla davaya katılma talebinde bulundu.

Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, Şahin'e savunması için gelecek duruşmaya kadar süre verilmesi, sanık hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamın ve duruşmanın 19 Aralık'a bırakılmasına karar verdi. Emniyet Genel Müdürlüğünün davaya katılma talebi ise kabul edilmedi.