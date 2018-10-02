20'si tutuklu 68 sanıklı FETÖ davasına devam edildi

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans kaynakları ve il yapılanmasına yönelik açılan ve aralarında eski Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer'in de bulunduğu 20'si tutuklu 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda yapıldı. Duruşmada sanıklar Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki önceden verdiği mütalaasını karşı savunmalarını yaptılar. Mütalaada yer alan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarını istedi.

Savunma yapan sanıklardan Özer, Ticaret Odası Başkanı olması nedeni ile herkesle görüşme yaptığını ve irtibat içerisinde bulunduğunu, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü. Kendisi hakkındaki 'ByLock' kullandığı yönündeki suçlamaları da kabul etmeyen Özer, ByLock tespit edilen cep telefonu hattının oda üzerine kayıtlı olduğunu savundu. Diğer sanıklarında savunma yaptığı mahkemede duruşma yarına ertelendi.

Dava 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "il yapılanması ve finans kaynakları"na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında açılmıştı. Özer ile örgütün sözde 3 il imamının da aralarında yer aldığı 20'si tutuklu, 30'u tutuksuz, 15 firari 68 şüpheli hakkında açılan davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.