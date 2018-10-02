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Ankara Büyükşehirde, hafriyat geliri 500 kat arttı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, belediyenin hafriyat gelirlerinin aylık 30 bin TL'den 15 milyon TL'ye çıkarıldığını açıkladı
02 Ekim 2018 20:35
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Ankara Büyükşehirde, hafriyat geliri 500 kat arttı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, belediyenin hafriyat gelirleriyle ilgili olarak dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Belediyeyi devir aldıkları sırada aylık 30 bin lira civarında olan hafriyat gelirlerinin, kamunun hafriyatlarından meclis kararıyla ücret alınmamasına ve inşaat sezonunun yavaşlamasına rağmen aylık ortalamaya 15 milyon TL'ye yükseldiğini açıkladı.

Tuna ayrıca, belediye gelirlerinin her geçen gün daha da arttığına dikkat çekti.

Başkan Tuna'nın diğer açıklamaları şu şekilde:

- Ankara'da yeni 2 Metro hattı ve 2 ANKARAY hattı hükümetimizin programında yer alıyor ve çalışmalar devam ediyor.

- 15 noktadaki alt yapı çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 8 km kanalizasyon hattını gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra yağmur suyu hatlarımız ile kavşaklardaki sıkıntılarımızı gidermiş olacağız.

- Vatandaşlarımızın temel ihtiyacı olan ekmeğe, Halk Ekmek olarak zam yapmıyoruz. 250 gr ekmek 70 kuruş olarak devam edecek.

- Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın destekleri ile Atatürk Kültür Merkezi ve Gölbaşı olmak üzere Ankaramızın 2 ayrı noktasında Millet Bahçesi proje çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda tamamlanıp vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak.

- Belediye meclisimizin yetkisinde olan belediye gelirlerinde yarı yarıya bir indirim yaparak inşaat sektörüne bir katkımız olacak. Proje kontrolü, numarataj gibi bir takım belediye gelirlerinde %50'lik bir indirimi 6 ay süre ile meclis kararımıza sunacağız.

- ANKAPARK ihalesini gerçekleştirdik inşallah en kısa sürede vatandaşlarımıza açılacaktır.

Memurlar.Net - Özel

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