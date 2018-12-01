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Adana'da FETÖ'nün mahrem operasyonunda 32 şüpheliden 19'u tutuklandı
Terör örgütünün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik Adana merkezli operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 19'u tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Adana merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 zanlıdan 19'u tutuklandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye yönelik 4 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüphelinin sevk edildikleri savcılıktaki sorguları tamamlandı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 19'u tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
- Operasyon
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 28'i aktif görevde 33 asker ile "mahrem imam" olduğu değerlendirilen 3 öğretmen ve bir mühendis hakkında verilen gözaltı kararı üzerine Adana merkezli Ankara, Amasya, Bitlis, Kayseri, Kütahya, Malatya, Van, Mersin ve Şanlıurfa'da 27 Kasım'da operasyon düzenlemişti.
Operasyon kapsamında şüphelilerden 32'si yakalanmıştı.
Hava, kara ve deniz kuvvetleri ile jandarmada 12'si subay, 21'i astsubay rütbesinde görevli askerlerle, örgütün mahrem yapılanması doğrultusunda ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan iletişim kurulduğu iddia edilmişti.
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