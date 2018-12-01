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Maduro'dan FETÖ jesti

Venezuela, G-20 Liderler Zirvesi'nin ardından ağırlayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi jest yaptı. Başkent Caracas'taki FETÖ'nün iki okulu Maarif Vakfı'na devredildi. Okullar, eğitimine Türkiye'den gönderilen öğretmenler ile faaliyetine devam edecek
01 Aralık 2018 09:50
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Maduro'dan FETÖ jesti

Arjantin'deki G-20 Liderler Zirvesi'nin ardından 2 Aralık'ta Venezuela'ya geçecek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi önemli bir jest yapıldı. Nicolas Maduro'nun devlet başkanlığını yürüttüğü Venezuela, ülkesindeki FETÖ/PDY iltisaklı okulları, Türkiye Maarif Vakfı'na devretti.

Venezuela Eğitim Bakanlığı ile imzalanan anlaşmaya göre, başkent Caracas'ta bulunan FETÖ/PDY iltisaklı iki okul, Türkiye Maarif Vakfı bünyesine katıldı. Okulların devredilmesini içeren anlaşma, Venezuela Eğitim Bakanı Aristöbulo Iztüriz Almeida ile Türkiye'nin Venezuela Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu ve Maarif Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Nedim Kaya'nın katılımıyla imzalandı. Bu okullar, Türkiye Maarif Vakfı tarafından gönderilen uzman idareci ve öğretmenler ile eğitim faaliyetlerine devam edecek.

İLİŞKİLERDE TARİHİ BİR AŞAMA

Büyükelçi Mütevellioğlu, Venezuela ile Türkiye ilişkilerinde tarihi bir aşama yaşandığını ifade etti. Mütevellioğlu, "Bu anlaşmayı, iki ülkenin büyük bir başarısı olarak görüyorum. Türkiye Maarif Vakfı, doğru ve kaliteli eğitim konusunda hem Venezuela'da hem de Latin Amerika'daki bölge ülkelere örnek teşkil edecektir" dedi.

KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRECEK

İki ülke arasında yürütülecek projelere dikkati çeken Mütevellioğlu, şunları kaydetti:

"Planlanan projeler, eğitim ile sosyal ve kültürel alanları kapsamaktadır. Venezuela'da az sayıda insan Türkçe bilmektedir. Türkiye'de de İspanyolca ile birlikte, Venezuela ve Latin Amerika kültürü çok bilinmemektedir. Türkiye Maarif Vakfı, iki ülkenin birbirini tanıması hususunda katkı sağlayacaktır. Maarif Okullarından mezun olan öğrenciler, iki ülkeyi birbirine yakınlaştıran toplumsal kesimleri oluşturacak ve iki ülke arasında köprü vazifesi göreceklerdir."

Yasemin Asan

Yeni Şafak
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