FETÖ sanıkları hesap veriyor

Ülke genelinde 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, aralık ayında 13 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 44 davaya bakılacak.

Darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar devam ederken açılan davalardaki yargılamalar da sürüyor.

Aralık ayında 13 ilde gerek sanık sayılarıyla öne çıkan gerekse kamuoyunda önem taşıyan 44 dava görülecek, bu davalarda 3 bin 876 kişi yargılanacak.

Darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan Ankara, İstanbul, İzmir ve Hakkari'de 13, FETÖ/PDY'ye yönelik 12 ilde 31 dava bulunuyor. Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda 2 bin 451, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda da bin 425 sanık hakim karşısına çıkacak.

Bu kapsamda 3 Aralık'ta Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

Aynı gün, darbe girişimine ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 sanığın, Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlerle ilgili 142 sanığın ve Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin 307 kişinin yargılandığı davalar görülecek.

Aralık ayında darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı dava, Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanıklı dava, MEBS Grup Komutanlığı, Lojistik Komutanlığı ve Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığındaki (JÖAK) eylemlere ilişkin 12 sanığın yargılandığı dava, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı dava Ankara; darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 114 sanığın yargılandığı dava, İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu 19 eski havacı askerin yargılandığı dava, İstanbul'da görülmeye devam edilecek.

Yine bu ay darbe girişimine ilişkin 143 sanıklı dava İzmir'de, 32 sanıklı dava Hakkari'de görülecek.

Aralık ayında görülecek bazı davalar şunlar:

3 ARALIK

Dava adı: Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin dava (474 sanıklı)

Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3-28 Aralık

Saat: 09.30

Dava adı: Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası (243 sanıklı)

Yer: Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3-31 Aralık

Saat: 09.30

Dava adı: Kara Havacılık Komutanlığındaki olaylara ilişkin dava (152 sanıklı)

Yer: Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3-7 Aralık

Saat: 09.30

Dava adı: Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin dava (142 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3-7 Aralık

Saat: 09.30

Dava adı: Kara Harp Okulu darbe girişimi davası (307 sanıklı)

Yer: Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3-21 Aralık

Saat: 09.30

Dava adı: "Kaset komplosu" davası (171 sanıklı)

Yer: Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3-5 Aralık

Saat: 09.30

Dava adı: FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanması davası (36 sanıklı)

Yer: Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3-7 Aralık

Saat: 09.30

Dava adı: Esnaf ve iş adamlarına ilişkin FETÖ/PDY davası (24 sanıklı)

Yer: Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3 Aralık

Saat: 09.30

Dava adı: FETÖ'nün Türk Telekom yapılanması davası (10 sanıklı)

Yer: İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3 Aralık

Saat: 09.30

5 ARALIK

Dava adı: 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin beşinci dava (105 sanıklı)

Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 5 Aralık

Saat: 09.30

Dava adı: Erzincan'da FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanması davası (14 sanıklı)

Yer: Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 5 Aralık

Saat: 09.00

Dava adı: Adana'da FETÖ'nün eğitim yapılanması davası (23 sanıklı)

Yer: Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 5 Aralık

Saat: 11.00

6 ARALIK

Dava adı: 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin ikinci dava (51 sanıklı)

Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 6 Aralık

Saat: 09.30

Dava adı: Kapatılan Kocaali Eğitim Gönüllüleri Derneği üyelerinin yargılandığı dava (43 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 6 Aralık

Saat: 14.00

7 ARALIK

Dava adı: Kapatılan YARSAV'ın eski başkanı Murat Arslan'ın yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 7 Aralık

Saat: 10.00

Dava adı: İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava (143 sanıklı)

Yer: İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 7 Aralık

Saat: 09.30

Dava adı: FETÖ'nün Adana eğitim yapılanmasına yönelik dava (35 sanıklı)

Yer: Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 7 Aralık

Saat: 09.00

10 ARALIK

Dava adı: Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin dava (224 sanıklı)

Yer: Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 10-28 Aralık

Saat: 09.30

Dava adı: Gölbaşı'ndaki ÖKK'yi ele geçirme teşebbüsüyle ilgili dava (68 sanıklı)

Yer: Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 10-14 Aralık

Saat: 09.30

Dava adı: Kuleli Askeri Lisesi ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgaliyle ilgili dava (114 sanıklı)

Yer: İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 10 Aralık

Saat: 10.00

Dava adı: FETÖ'nün İzmir Katip Çelebi Üniversitesi yapılanması davası (28 sanıklı)

Yer: İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 10 Aralık

Saat: 10.00

11 ARALIK

Dava adı: Birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla eski emniyet görevlileri hakkındaki dava (210 sanıklı)

Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 11-13 Aralık

Saat: 10.00

Dava adı: FETÖ'nün Dursun Çiçek'e kumpas davası (18 sanıklı)

Yer: İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 11 Aralık

Saat: 10.00

12 ARALIK

Dava adı: Meral Akşener'in hukuk danışmanı olduğu iddia edilen avukatın FETÖ davası (1 sanıklı)

Yer: İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 12 Aralık

Saat: 10.00

Dava adı: FETÖ'nün Denizli il yapılanması ve finans ayağına yönelik dava (146 sanıklı)

Yer: Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 12 Aralık

Saat: 10.00

13 ARALIK

Dava adı: Zonguldak'taki eski katip ve infaz koruma memurlarının yargılandığı dava (14 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 13 Aralık

Saat: 10.00

17 ARALIK

Dava adı: Erdoğan ve ailesinin kişisel bilgilerinin sorgulanması davası (10 sanıklı)

Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 17 Aralık

Saat: 09.30

Dava adı: Hakkari'de FETÖ'nün darbe girişimi davası (32 sanıklı)

Yer: Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 17 Aralık

Saat: 10.00

Dava adı: FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik dava (86 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 17-21 Aralık

Saat: 10.00

18 ARALIK

Dava adı: JÖAK'taki darbe teşebbüsüne ilişkin dava (12 sanıklı)

Yer: Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 18 Aralık

Saat: 09.30

Dava adı: FETÖ'nün KOSGEB'deki yapılanmasına yönelik dava (38 sanıklı)

Yer: Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 18 Aralık

Saat: 10.00

Dava adı: 25 Aralık soruşturmasındaki usulsüzlüklere ilişkin dava (71 sanıklı)

Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 18-20 Aralık

Saat: 10.00

Dava adı: Sakarya'daki sağlık çalışanlarının yargılandığı dava (38 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 18 Aralık

Saat: 09.00

19 ARALIK

Dava adı: Düzce'deki FETÖ'nün polis yapılanması davası (32 tutuklu)

Yer: Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 19 Aralık

Saat: 10.00

20 ARALIK

Dava adı: FETÖ elebaşı Gülen'in avukatının yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 20 Aralık

Saat: 10.00

Dava adı: Bolu'daki "ByLock" davası (18 sanıklı)

Yer: Bolu Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 20 Aralık

Saat: 10.00

21 ARALIK

Dava adı: Adana'daki FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik dava (25 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 21 Aralık

Saat: 09.00

24 ARALIK

Dava adı: Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin dava (521 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 24-31 Aralık

Saat: 09.30

25 ARALIK

Dava adı: İstanbul'da kalkışmaya katılıp Yunanistan'a kaçan askerlerin yargılandığı dava (19 sanıklı)

Yer: İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 25-28 Aralık

Saat: 10.00

Dava adı: FETÖ'nün İzmir'deki mahrem imam yapılanması davası (52 sanıklı)

Yer: İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 25-26 Aralık

Saat: 10.00

Dava adı: Sakarya'da emniyet mensuplarının yargılandığı dava (29 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 25 Aralık

Saat: 13.30

27 ARALIK

Dava adı: SAGİAD üyesi ve çalışanlarının yargılandığı dava (46 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 27 Aralık

Saat: 11.15

28 ARALIK

Dava adı: Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyelerinin yargılandığı dava (34 sanıklı)

Yer: Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 28 Aralık

Saat: 10.00

31 ARALIK

Dava adı: Eski Artvin Garnizon Komutanı Dinçsoy'un yargılandığı FETÖ davası (15 sanıklı)

Yer: Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 31 Aralık

Saat: 09.30