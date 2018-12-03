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FETÖ-PKK'nın cezaevi provokasyonuna geçit yok
FETÖ-PKK'nın Trabzon Beşikdüzü Cezaevine nakledilen tutuklularla ilgili ortaya atılan iddiaları gündeme getirerek cezaevi provokasyonuna geçit yok
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan geçen ay faaliyete geçen ve Avrupa Birliği standartlarında kurulan Trabzon'daki Beşikdüzü T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilen bir grup PKK'lı hükümlünün cezaevinde işkence gördüklerine dair asılsız iddialar ortaya atarak medyanın dikkatini çekmeye ve isyan çıkartmaya çalıştıkları bilgisine ulaştı. PKK'lıların yalanlarının sosyal medyada FETÖ üyesi kişiler tarafından yürütülen sahte hesaplar tarafından yayıldığı belirlendi.
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