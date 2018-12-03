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Darbe sanığı astsubay kamera görüntülerini reddetti

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'daki bazı kamu binalarını vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 152 kişinin yargılanmasına devam edildi
03 Aralık 2018 19:03
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Darbe sanığı astsubay kamera görüntülerini reddetti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan eski astsubay Ömer Güler, olay tarihinde Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanının emir astsubayı olarak görev yaptığını söyledi.

Darbe girişiminin yaşandığını gün, başkanın Gazi Orduevi'nde düğüne katıldığını, kendisinin de uzun zamandır görüşmediği devre arkadaşını görmek için Kara Havacılık Komutanlığına gittiğini ileri süren Güler, "Kara Havacılık Komutanlığının yanındaki 5. Ana Bakım Taburuna tayinim çıkmıştı. Odama eşyaları yerleştirirken, devre arkadaşıma uğramak için o tarafa gittim." diye konuştu.

Güler, bakım odasında beklediği sırada uçuş hattına gittiğini ancak oradan kalkan helikopterlere herhangi bir müdahalede bulunmadığını, savcılık mütalaasında ifade edilenin aksine hiçbir helikopteri uçuşa hazırlamadığını iddia etti.

15 Temmuz günü üzerinde silah bulunmasının o güne özel bir durum olmadığını, terör saldırısının beklendiğini ve başkanın güvenliği için silah taşıdığını öne süren Güler, Kara Havacılık Komutanlığında mahsur kaldığını, canını kurtarmak maksadıyla bir helikoptere binerek Akıncı Üssü'ne gittiğini savundu.

Kara Havacılık Komutanlığının içindeki güvenlik kamerası görüntülerinin hukuki delil niteliğinde olmadığını savunan Güler, kamera görüntüleri reddettiğini bildirdi.

Davanın sivil sanıklarından eski öğretmen Mustafa Selen de Kara Havacılık Komutanlığında çalışan bazı personel ile örgütsel toplantılarda bir araya geldiği ve "mahrem imamlık" yaptığı iddiasını reddetti.

Söz konusu sanıkları tanımadığını öne süren Selen, uzun süredir tutuklu olduğunu söyleyerek tahliye talebinde bulundu.

Selen, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddialarını da reddetti.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.
Anadolu Ajansı
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