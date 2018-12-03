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Ankara Valiliği'nden patlama açıklaması

Ankara Valiliği, Necatibey Caddesinde doğalgaz patlamasına ilişkin açıklama yaptı
03 Aralık 2018 19:58
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Ankara Valiliği'nden patlama açıklaması

Ankara Valiliği, Necatibey Caddesinde doğalgaz patlamasına ilişkin açıklama yaptı.

İşte Ankara Valiliği'nin açıklaması

"03.12. 2018 günü saat 18.45 sularında Necatibey Caddesi'ndeki bir binanın tadilat halindeki ikinci katının girişinde ilk belirlemelere göre doğalgaz sıkışması nedeniyle olduğu değerlendirilen bir patlama meydana gelmiş, patlamanın etkisiyle hafif şekilde yaralanan 7 vatandaşımız çeşitli hastanelere sevk edilmişlerdir."

Başkentte doğalgaz patlaması: 7 yaralı
Memurlar.Net
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