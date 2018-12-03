142 sanığın yargılandığı davaya devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılanmasına tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tanıklar, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları katıldı.

Tanık T.T.Ö, 15 Temmuz'da normal mesai saatinde evine gittiğini, hafta sonu Ankara dışına çıkma planının olduğunu, bir eşyasını unuttuğu için akşam saatlerinde Personel Daire Başkanlığına geldiğini fakat nizamiyeden alınmadığını söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılanmasına tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tanıklar, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları katıldı.

Tanık T.T.Ö, 15 Temmuz'da normal mesai saatinde evine gittiğini, hafta sonu Ankara dışına çıkma planının olduğunu, bir eşyasını unuttuğu için akşam saatlerinde Personel Daire Başkanlığına geldiğini fakat nizamiyeden alınmadığını söyledi.

Nizamiye girişindeki rütbeli bir asker sayesinde içeri alındığını ve eski albay Nevzat Bilir'le görüştüğünü belirten T.T.Ö, Bilir'in akşam saatlerinde terör saldırısı şüphesi olduğunu söylediğini ve onun emriyle Akıncı Üssü'ne gittiğini anlattı.

T.T.Ö, darbe girişiminden sonra gözaltına alındığını ve tutuklandığını söyledi ve bazı sanıklar hakkında beyanda bulunduğu ifadesini reddetti.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan tanık E.K, KKK darbe davası sanıklarından Halil İbrahim Üçgül'le Ankara'da muhabere okulunda öğrenciyken cemaat üyeleri vasıtasıyla tanıştırıldığını, kurs bittikten sonra Üçgül'le irtibatını kestiğini ifade etti.

Mahkeme heyetinin huzura aldığı Üçgül'ü ve aynı davada yargılanan eski astsubay Ramazan Bozdağ'ı teşhis eden E.K, Bozdağ'ın teknisyen astsubay olarak görev yaptığını ve 2008'de örgüt sohbetlerine beraber katıldıklarını dile getirdi.

Tanık eski albay E.E, 15 Temmuz'da Tayin Daire Başkanlığında mesaisini bitirdikten sonra birlikten sivil kıyafetle ayrılmak üzereyken birtakım gürültüler duyduğunu, sanıklardan eski albay Hasan Yılmaz'ı arayarak bilgi aldığını, Yılmaz'ın önemli bir olay olduğunu belirterek kamuflajlı kıyafetle nizamiyeye gitmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

Darbe girişimi gecesinde hiçbir darbe faaliyetine karışmadığını savunan E.E, sabah saatlerinde eski tuğgeneral Erhan Caha ile konuştuğunu, Caha'nın savcılarla görüştüğünü söylediğini ve birlikten çıkarak Yenimahalle Polis Karakolu'na teslim olduğunu beyan etti.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince örgüt yöneticiliği suçuyla tutuklanan ve duruşmada tanık olarak dinlenen Kutluhan Yılmaz, daha önce KKK darbe davasında yargılanan bazı sanıkların örgütle bağlantılarını anlattığı ifadesini reddetti.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Nizamiye girişindeki rütbeli bir asker sayesinde içeri alındığını ve eski albay Nevzat Bilir'le görüştüğünü belirten T.T.Ö, Bilir'in akşam saatlerinde terör saldırısı şüphesi olduğunu söylediğini ve onun emriyle Akıncı Üssü'ne gittiğini anlattı.

T.T.Ö, darbe girişiminden sonra gözaltına alındığını ve tutuklandığını söyledi ve bazı sanıklar hakkında beyanda bulunduğu ifadesini reddetti.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan tanık E.K, KKK darbe davası sanıklarından Halil İbrahim Üçgül'le Ankara'da muhabere okulunda öğrenciyken cemaat üyeleri vasıtasıyla tanıştırıldığını, kurs bittikten sonra Üçgül'le irtibatını kestiğini ifade etti.

Mahkeme heyetinin huzura aldığı Üçgül'ü ve aynı davada yargılanan eski astsubay Ramazan Bozdağ'ı teşhis eden E.K, Bozdağ'ın teknisyen astsubay olarak görev yaptığını ve 2008'de örgüt sohbetlerine beraber katıldıklarını dile getirdi.

Tanık eski albay E.E, 15 Temmuz'da Tayin Daire Başkanlığında mesaisini bitirdikten sonra birlikten sivil kıyafetle ayrılmak üzereyken birtakım gürültüler duyduğunu, sanıklardan eski albay Hasan Yılmaz'ı arayarak bilgi aldığını, Yılmaz'ın önemli bir olay olduğunu belirterek kamuflajlı kıyafetle nizamiyeye gitmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

Darbe girişimi gecesinde hiçbir darbe faaliyetine karışmadığını savunan E.E, sabah saatlerinde eski tuğgeneral Erhan Caha ile konuştuğunu, Caha'nın savcılarla görüştüğünü söylediğini ve birlikten çıkarak Yenimahalle Polis Karakolu'na teslim olduğunu beyan etti.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince örgüt yöneticiliği suçuyla tutuklanan ve duruşmada tanık olarak dinlenen Kutluhan Yılmaz, daha önce KKK darbe davasında yargılanan bazı sanıkların örgütle bağlantılarını anlattığı ifadesini reddetti.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.