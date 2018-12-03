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Balkondan düşen kadın avukat hayatını kaybetti
Mersin'de apartmanın 5. katındaki balkondan düşen kadın avukat hayatını kaybetti.
Mersin'de apartmanın 5. katındaki balkondan düşen kadın avukat hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mersin Barosu avukatlarından 37 yaşındaki Ayşe Tunç, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde annesi ve kız kardeşinin kaldığı apartmanın 5. katındaki dairenin balkonundan düştü.
Tunç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunç'un ailesine başsağlığı ziyaretinde bulunup bilgi aldıklarını söyledi.
Yeşilboğaz, şöyle konuştu:
"Ayşe Hanım, öğle vaktinde bir davasından önce annesi ve kız kardeşinin yaşadığı eve gitmiş. Ailesiyle oturup çay içerken bir ara gözlüğünü masaya bırakıp balkona çıkmış. O sırada dışarıda bir tadilat yapılıyor. O tadilata mı baktı, bilmiyoruz. Ayşe Hanım, balkondayken yere düşmüş ve hayatını kaybetmiş. Ailesi, ayağının kaymış olabileceği ve dengesini kaybedip düştüğü ihtimali üzerinde duruyor."
Yeşilboğaz, Tunç'un cenazesinin, yarın Mersin Adliyesinde düzenlenecek törenin ardından Erdemli ilçesine bağlı Ayaş Mahallesi'nde defnedileceğini sözlerine ekledi.
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