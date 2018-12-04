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Kayseri'de 2 ayrı FETÖ operesyonu: 68 gözaltı

Örgütün "mahrem askeri" yapılanmasında yer alan 29 zanlı ve hücre evlerinde saklandıkları belirlenen 39 şüpheliye yönelik 2 ayrı operasyon başlatıldı
04 Aralık 2018 07:50
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Kayseri'de 2 ayrı FETÖ operesyonu: 68 gözaltı

Kayseri merkezli 7 ilde, FETÖ/PDYnin "askeri mahrem" yapılanmasında yer alan 29 şüpheli ile örgütün hücre evlerinde saklandıkları belirlenen 39 zanlıya yönelik operasyon başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında bakkal ve büfe gibi iş yerlerinden kullanılan kontörlü telefonlardan bazı askerlerin arandığı tespit edildi.

Bu aramaların örgütün askerlerden sorumlu "mahrem imamları" tarafından yapılan örgütsel aramalar olarak değerlendirilmesi üzerine 12'si daha önce meslekten ihraç edilen asker ile 17 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Kayseri merkezli Ankara, Adana, Eskişehir, İzmir, Muğla ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor

- Hücre evleri operasyonu

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de FETÖ üyesi olmak suçlamasıyla haklarında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Hakkında yakalama kararı bulunan ve firari durumdaki Kayseri'den 18, Ankara, Konya, Adıyaman, Manisa, Sivas, İzmir, Ordu, Amasya, Mardin, Çankırı, Kırşehir ve Aksaray'dan 21 olmak üzere 39 zanlı için operasyon başlatıldı.

Örgütün "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları belirlenen 32 kişi operasyonla yakalandı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

39 zanlıdan 18'inin karı koca olarak birlikte arandıkları tespit edildi.
Anadolu Ajansı
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