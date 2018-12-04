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Başkent'te Bylock kullanıcısı 10 kişiye gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu ByLock kullanıcısı 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullandıkları tespit edilen aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 10 kişi hakkında soruşturma başlattı.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 7'sini gözaltına aldı.
Gözaltına alınanların ifade işlemleri için emniyete getirildiği, diğerler şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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