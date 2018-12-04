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24 ilde FETÖ operasyonu: 34 muvazzaf askere yakalama kararı

34 muvazzaf asker için yakalama kararı
04 Aralık 2018 09:25
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24 ilde FETÖ operasyonu: 34 muvazzaf askere yakalama kararı

Konya merkezli 24 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 34 muvazzaf askerden 15'i gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu tespit edilen 34 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 24 ilde, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor
Anadolu Ajansı
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