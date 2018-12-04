FETÖ'nün cennet listesinden 96 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün sözde "cennet listesi"nde yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 96 şüpheliden 55'i yakalandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaynak Holding ve bağlı şirketlerine ilişkin soruşturma çerçevesinde yapılan aramalarda elde edilen ve aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, Kemal Batmaz, Harun Şahin ve 17-25 Aralık kumpasını düzenleyen resmi görevlilerin de bulunduğu bin kişilik sözde "cennet listesi"nde yer alan 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte düzenledikleri eş zamanlı operasyonda zanlılardan 55'ini yakaladı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalar devam ediyor.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, örgüt üyelerinin motivasyonunu artırmak ve çözülmelerini engellemek için listenin başına "mizandan kırmızı pasaportla geçecekler" diye yazdırdığı öğrenildi