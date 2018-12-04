|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
FETÖ'nün cennet listesinden 96 gözaltı kararı
İstanbul'da FETÖ operasyonunda 96 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 55'i gözaltına alındı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün sözde "cennet listesi"nde yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 96 şüpheliden 55'i yakalandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaynak Holding ve bağlı şirketlerine ilişkin soruşturma çerçevesinde yapılan aramalarda elde edilen ve aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, Kemal Batmaz, Harun Şahin ve 17-25 Aralık kumpasını düzenleyen resmi görevlilerin de bulunduğu bin kişilik sözde "cennet listesi"nde yer alan 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte düzenledikleri eş zamanlı operasyonda zanlılardan 55'ini yakaladı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalar devam ediyor.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, örgüt üyelerinin motivasyonunu artırmak ve çözülmelerini engellemek için listenin başına "mizandan kırmızı pasaportla geçecekler" diye yazdırdığı öğrenildi
Bu haber 14,827 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR